Alexander Büttner seguirá como futbolista al menos dos años más. El lateral izquierdo, de 37 años, ha renovado con el Vitesse hasta mediados de 2028, con opción a un año más. Además, el jugador de Doetinchem será entrenador asistente, asumiendo una doble función.

«Bajo la coordinación del entrenador principal, Rüdiger Rehm, apoyará al cuerpo técnico en los entrenamientos y compartirá su experiencia con la plantilla», explica el Vitesse sobre la doble función de Büttner. «Los días de partido, el capitán seguirá formando parte del grupo de jugadores».

Büttner se formó en el Vitesse, de donde saltó al Manchester United. Regresó en 2017 por dos años y en 2024 volvió al club de su infancia.

Leal al club en momentos de crisis económica, ayudó a evitar su desaparición. Tras obtener una nueva licencia profesional y sufrir la resta de 12 puntos, el equipo luchó hasta el final por un lugar en los play-offs de la Keuken Kampioen.

«El Vitesse significa muchísimo para mí», afirma Büttner, que ya ha vestido la camiseta amarilla y negra en 256 ocasiones. «Aquí di mis primeros pasos cuando era un chaval, aquí me hice un hueco y aquí he vivido un sinfín de momentos maravillosos».

«Este club me ha formado como jugador y como persona, así que quiero devolverle algo. Tengo 37 años y sé que no jugaré toda la vida, pero siento que aún puedo ayudar en el campo. Me enorgullece dar este paso como jugador y entrenador asistente en el Vitesse».

«Mientras siga aportando, daré el máximo. Además, quiero transmitir mi experiencia al grupo y seguir creciendo como entrenador», afirmó Büttner.