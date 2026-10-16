El Barcelona no se limita a ganar: inunda de goles las porterías de sus rivales, en un arranque excepcional de la temporada 2026-2027. Diez victorias en diez partidos oficiales, con un asombroso promedio de 4,3 goles por encuentro y dianas firmadas por diez jugadores diferentes, en un panorama que refleja el enorme poderío ofensivo del equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

Según el diario español Mundo Deportivo, el Barcelona podría alcanzar los 262 goles al final de la temporada si mantiene su promedio actual, en un escenario hipotético que contempla la disputa de 61 partidos oficiales. Y aunque resulta difícil sostener ese ritmo excepcional, los números revelan la magnitud de la evolución ofensiva que vive el equipo.

El poderío del Barcelona no se limita a sus resultados impecables, sino que se manifiesta también en su capacidad para remontar y convertir desventajas en victorias abultadas, como ocurrió ante el Rayo Vallecano (5-2), el Sevilla (3-1) y el Galatasaray (4-1).

El brasileño Raphinha encabeza la lista de goleadores del Barcelona con 14 goles en ocho partidos, 12 de ellos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, lo que le sitúa al frente de la carrera por el Pichichi. Su promedio es de 1,75 goles por partido, pese a haberse ausentado en los dos últimos encuentros por lesión.

En su ausencia, destacaron las aportaciones del resto de los jugadores, pues diez futbolistas marcaron en los diez primeros partidos, encabezados por Lamine Yamal con ocho goles, Fermín López con cinco, Karim Adeyemi con cuatro y Gabriel Jesus con tres.

Por su parte, Anthony Gordon y João Cancelo anotaron dos goles cada uno, además de los tantos de Pedri González, Jules Koundé y Xavi Espart. Asimismo, Cancelo y Gordon contribuyeron a dos goles en propia puerta que marcaron los rivales del Barcelona, el Racing y el Rayo Vallecano, lo que confirma la diversidad de fuentes de peligro ofensivo del equipo.

Presión constante y un remate cada cuatro minutos

El Barcelona se caracteriza esta temporada por una combinación de posesión elevada y rapidez en el aprovechamiento de los espacios, después de haber dejado atrás los prolongados pases horizontales que daban a los rivales la oportunidad de reorganizar sus líneas. Y cuando aparecen los espacios, los jugadores se dirigen directamente hacia la portería en busca de ocasiones de gol.

Las cifras revelan la magnitud de esta orientación, ya que el promedio de remates del Barcelona ha sido de 21,9 por partido en los diez primeros encuentros oficiales, con un total de 219 disparos, de los cuales 8,6 por partido fueron a puerta de media.

El equipo firmó registros ofensivos llamativos ante el Racing, al rematar 30 veces en un partido que terminó con victoria por 7-2, y frente al Rayo Vallecano con 26 disparos, y al Valencia con 25, mientras que la cifra de remates fue de 24 tanto ante el Feyenoord como ante el Sevilla. Ese promedio equivale a casi un disparo cada cuatro minutos, un indicador claro del deseo permanente del equipo de finalizar sus ataques en lugar de contentarse con el dominio del balón.

Yamal, el que más remata, y los goles, responsabilidad de todos

Pese a que Raphinha lidera la lista de goleadores, Lamine Yamal es superior en promedio de remates, con 5,3 disparos por partido, lo que refleja su papel determinante en la generación de peligro.

Los intentos no se limitan a los delanteros, pues defensas como João Cancelo, Jules Koundé y Xavi Espart han logrado marcar, mientras que los centrocampistas, con Pedri González, Rodrigo Hernández y Gavi al frente, siguen buscando ocasiones para contribuir en la faceta ofensiva.

Así se presenta el Barcelona como un equipo que no depende de una sola estrella, sino que cuenta con un sistema ofensivo de múltiples fuentes, que combina posesión, velocidad y atrevimiento ante la portería. Y si Flick consigue mantener esta inercia, el arranque de fuego podría convertirse en una temporada excepcional que sitúe al equipo en el centro de la lucha por todos los títulos.