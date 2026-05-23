El Hull City ascendió a la Premier League el sábado por la tarde. La final de los play-offs parecía acabar 0-0, pero en el último instante el Hull marcó: 1-0. Los Tigers vuelven a la máxima categoría tras nueve años.

La previa, marcada por el «Spygate», fue frenética, pero el partido no. El Middlesbrough dominó la posesión, aunque sin peligro. Solo Mohamed Belloumi, del Hull, probó con un buen disparo lejano.

Al final de la primera parte llegó la ocasión más clara: Oliver McBurnie remató de cabeza un centro perfecto, pero el balón golpeó el larguero. En el descuento, David Strelec respondió con un disparo lejano que se marchó ligeramente desviado. Con el 0-0, ambos equipos se marcharon al vestuario.

Tras el descanso tampoco hubo mucho peligro: un cabezazo de Fry al larguero y un disparo de Belloumi fueron lo más destacado.

En el 80, el ex del Ajax Sontje Hansen se plantó solo ante el portero, pero su disparo se marchó fuera y, además, estaba en fuera de juego.

Hull también rozó el gol con un giro de Joe Gelhardt que exigió al portero. Cuando todo apuntaba al 0-0, McBurnie hizo explotar a la afición visitante en el 90+5.

El delantero reaccionó con rapidez cuando el portero del Middlesbrough soltó el balón y marcó el gol de la victoria. En los minutos restantes, el Hull controló el partido y certificó suascenso.

Así, el Hull celebra un éxito histórico: la campaña pasada evitó el descenso por poco y esta vez terminó sexto.