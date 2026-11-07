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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El hospital del Bayern Múnich recibe a un nuevo paciente ante el Mainz

Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
Bundesliga
M. Neuer
Alemania

El equipo bávaro ya sufre varias lesiones

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, sufrió una lesión durante el encuentro ante el Mainz, equipo local, este sábado, en la jornada novena de la Bundesliga, por lo que se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de que finalizara la primera parte.

En el minuto 40 del partido, Neuer sufrió un problema en su pie derecho, después de intentar despejar un balón dentro del área, antes de caer al césped y pedir atención médica, lo que llevó al cuerpo técnico a decidir su sustitución por el portero Jonas Urbig, cuando el marcador reflejaba la ventaja del gigante bávaro (1-0).

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El incidente se produjo tras un ataque del Mainz, que terminó con el balón llegando a Lee Jae-sung, quien lo mandó a la red, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

El portero alemán, de 40 años, no pudo completar el partido, en medio del temor a que reapareciera el problema en el pie, que lo mantuvo alejado del Bayern en 3 encuentros, antes de su regreso a la titularidad ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa (2-0).

Neuer había comenzado el encuentro ante el Mainz como titular, en un partido que tiene un significado especial para él, después de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich.

El Bayern ya sufre otras varias lesiones, ya que están ausentes de sus filas Jamal Musiala, Ismaïl Jakobs, Serge Gnabry y Luis Díaz.

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