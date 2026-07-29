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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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El horario, la ciudad y la identidad del rival: el Barcelona define los detalles del amistoso en Marruecos

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Antes del Ahly: el conjunto catalán choca con un nuevo rival árabe

El FC Barcelona ya ha trazado las líneas generales del partido amistoso que disputará en Marruecos durante el próximo periodo, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Informaciones periodísticas habían revelado, con anterioridad, el deseo del Barcelona de disputar un amistoso en Marruecos, antes de que el diario catalán "Sport" desvelara los detalles de dicho encuentro.

El periódico explicó que el club catalán trabaja actualmente en cerrar los detalles de ese partido, que se jugará en la ciudad marroquí de Tánger el próximo 15 de agosto.

El diario señaló que el Barcelona ha decidido que el encuentro sea ante uno de los clubes marroquíes, sobre todo teniendo en cuenta que la liga local no arrancará hasta el próximo mes de octubre.

Ese partido será el penúltimo que dispute el Barcelona en el marco de su preparación para la nueva temporada, antes de enfrentarse al Al Ahly egipcio el próximo 19 de agosto, en el estadio Spotify Camp Nou, en el Trofeo Joan Gamper.

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El conjunto catalán se encuentra actualmente en una concentración en Inglaterra, que concluirá con la disputa de dos amistosos ante el Birmingham City el próximo 31 de julio y el Preston North End el próximo 3 de agosto.

Después de eso, el Barcelona se dirigirá a Italia el próximo 8 de agosto para disputar el torneo triangular en Udine, en el que se medirá al Nottingham Forest inglés y al Udinese italiano, antes de los amistosos de Marruecos y el Al Ahly.

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