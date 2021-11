El homenaje a Diego Maradona en la gala del Balón de Oro

Diego Armando Maradona no necesitó del Balón de Oro para ser el mejor jugador del mundo entre 1985 y 1990. Tampoco para ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. Cuando brillaba con la camiseta de Napoli y de la Selección argentina, la revista France Football no entregaba el galardón a no europeos. Sin embargo, el astro argentino no podía faltar en la gala del 2021, cuatro días del primer aniversario de su paso a la inmortalidad.

Después de la entrega del premio a Pedri por ser el mejor jugador joven del año, se emitió un video en el cual se le rindió homenaje al 10 junto a otra gloria fallecida durante el 2020, Gerd Müller. Y los elegidos para hablar fueron nada menos que Lionel Messi sobre Pelusa y Robert Leandowski sobre el Bombardero.

La Pulga se emocionó al narrar el momento en el que su padre le avisó de la trágica noticia, recordó su paso por La Noche del Diez, cuando aún tenía 17 años y el Mundial de Sudáfrica en el que fue dirigido por Diego, demostrando en todo momento su admiración, aquella que exhibió hace un año cuando su homenaje luego de convertir un gol fue mostrar una camiseta de Newell's que Maradona usó en su paso por la Lepra.

