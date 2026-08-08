La tristeza se apoderó del entorno futbolístico argentino tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de la estrella argentina Lionel Messi, a los 68 años, después de luchar contra una enfermedad, en la ciudad de Rosario.

Informes de prensa argentinos, en especial del sitio "Infobae" y del diario "Olé", publicaron a primera hora de este sábado la impactante noticia del fallecimiento del familiar del capitán de la Albiceleste.

Los clubes argentinos Newell's Old Boys y Rosario Central, así como la Confederación Sudamericana de Fútbol "Conmebol", anunciaron sus condolencias por Jorge Messi, y dirigieron mensajes de apoyo y consuelo al capitán de la selección de Argentina y a su familia en estos difíciles momentos.

La Conmebol consuela a Messi y a su familia

La "Conmebol" publicó un mensaje a través de su cuenta oficial, en el que señaló: "La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi".

La confederación continental añadió: "Acompañamos a Lionel, a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos con respeto y afecto en este profundo momento de dolor. Que en paz descanse".

Newell's Old Boys recuerda a uno de los principales apoyos de Messi

Por su parte, el club Newell's Old Boys despidió a Jorge Messi, recordando su especial relación con el club del que era hincha el padre de la estrella argentina, así como el gran papel que desempeñó en la trayectoria de su hijo desde sus inicios.

El club señaló en un comunicado: "El club Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario".

El club indicó que Jorge era "un reconocido hincha de Newell's, empresario y padre del capitán de la selección argentina Lionel Andrés Messi".

"Fue el pilar que sostuvo su carrera"

Newell's elogió el papel que desempeñó Jorge junto a su esposa Celia Cuccittini en la trayectoria de su hijo, considerándolo una de las personas más importantes que estuvieron detrás de Messi desde sus primeros pasos hasta su llegada a la cima del fútbol mundial.

El club afirmó: "Jorge fue el pilar y la persona que sostuvo, con visión, rigor y afecto, la trayectoria de Lionel, junto a su esposa Celia Cuccittini".

Y agregó: "Su presencia constante y su liderazgo tras bambalinas fueron elementos fundamentales para sostener cada uno de los pasos de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta alcanzar la cima de la gloria en el fútbol mundial".

Newell's dirigió un emotivo mensaje a Jorge, diciendo: "Gracias por enseñarle a amar estos colores", en referencia al vínculo de la familia Messi con el club argentino.

El club cerró su comunicado dirigiendo un mensaje de consuelo a Celia, Lionel y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y a todos los miembros de la familia y allegados, antes de despedir a Jorge Messi con palabras conmovedoras: "Adiós para siempre, leproso".

También se sucedieron los mensajes de condolencia de diversos clubes y entidades deportivas, ya que el club Rosario Central expresó su profundo dolor por la partida de Jorge Messi, dirigiendo sentimientos de respeto y consuelo a Lionel Messi, a su familia y a todos sus allegados en este doloroso momento, deseándole al fallecido descanso y paz.

Asimismo, la cuenta oficial en inglés del campeonato de la liga francesa despidió al padre de Messi, expresando su solidaridad con Messi, su familia y sus seres queridos, y ofreciendo sus más sinceras condolencias tras el fallecimiento del padre de la estrella del fútbol argentino a los 68 años.

El padre de Messi: socio en el viaje de la creación de una leyenda

La importancia de Jorge Messi en la vida de su hijo va más allá de ser su padre, ya que fue uno de los principales apoyos de su carrera futbolística, y durante largos periodos asumió la responsabilidad de gestionar sus negocios y representarlo en numerosas negociaciones importantes a lo largo de su carrera profesional.

Jorge estuvo presente junto a Messi desde sus primeros años, antes de que el talento del niño llegado de Rosario se convirtiera en una de las trayectorias más grandes en la historia del fútbol, hasta llegar a coronarse con el título de la Copa del Mundo 2022 con Argentina.

Jorge había hablado en varias ocasiones sobre el talento de su hijo, expresando su admiración por su capacidad excepcional para tratar el balón, y afirmando que en sus inicios no esperaba que Lionel llegara a este nivel mundial.

Cabe destacar que, hasta el momento, la familia Messi no ha emitido ningún comunicado oficial para confirmar la noticia del fallecimiento.