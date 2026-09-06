El Milan ha vivido una transformación radical este verano, y no solo sobre el terreno de juego. Tras una temporada decepcionante y un final de campaña que supuso un gran desafío para la directiva, el propietario del club, Gerry Cardinale, decidió adoptar un enfoque más directo.

Según el sitio "Foot Mercato", Gerry, siempre criticado por su distancia respecto a las operaciones diarias del conjunto rossonero, intensificó esta vez sus visitas a Italia, mantuvo reuniones y se involucró en conversaciones con los distintos departamentos del sector deportivo.

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Esta renovada implicación estuvo acompañada de decisiones audaces y una reestructuración integral. El cambio también alcanzó al cuerpo técnico con la llegada del nuevo entrenador Ruben Amorim, mientras que este mercado de fichajes de verano confirmó el deseo de empezar de cero con grandes inversiones, especialmente con la incorporación de Gonçalo Ramos, Diego Moreira y Mario Gila.

Después de años de una gestión que dependía en gran medida de la delegación, Cardinale quiere ahora estar en el centro de la toma de decisiones y devolver el proyecto deportivo al primer plano de sus prioridades.

Esta nueva filosofía altera inevitablemente el equilibrio dentro del club. Cardinale ya no quiere repetir el modelo de los primeros años de su presidencia, en los que muchos de los directivos gozaban de una gran autonomía y el propietario estadounidense parecía relativamente desconectado de las operaciones diarias del Milan.

Ahora, las conversaciones son más colectivas, las decisiones deben tomarse de forma conjunta y se espera de cada departamento que trabaje de una manera más integrada. El enorme mercado de fichajes de verano encarna este nuevo enfoque, así como el deseo de dotar rápidamente al nuevo entrenador de los recursos necesarios para trabajar con un plantel que responda a sus exigencias. Pero esta transformación no se detiene en los jugadores ni en el cuerpo técnico.

El consejo de administración estudia también la designación de un nuevo responsable del área de fútbol, con la candidatura de Markus Krösche como uno de los nombres más destacados, lo que demuestra que Cardinale sigue queriendo remodelar su institución deportiva.

El propietario del Milan desea construir una estructura en la que ningún individuo goce de un poder absoluto, donde todas las decisiones lleguen directamente hasta él. Una revolución silenciosa, pero profunda, que podría afectar a uno de los hombres más asentados en el club, Zlatan Ibrahimovic, asesor del Milan.

Aunque el sueco sigue siendo oficialmente asesor y mantiene una relación estrecha con Cardinale, su situación podría verse afectada de forma directa por esta nueva estructura.

Desde su regreso al Milan, Ibrahimovic se ha consolidado progresivamente como una figura clave en el proyecto de "RedBird", disfrutando de una gran influencia sobre los asuntos deportivos y de un acceso privilegiado al propietario. Su carácter carismático, su historia con el conjunto rossonero y su estrecha relación con Cardinale le permitieron instalarse en una posición muy cómoda dentro del club.

Sin embargo, la nueva estructura que concibe el propietario estadounidense podría reducir esta posición única, según la prensa italiana.

El deseo de conformar un verdadero equipo de trabajo, con responsabilidades claramente definidas, y la posible incorporación de un responsable del área de fútbol con una amplia experiencia en la gestión deportiva, reducirían inevitablemente el espacio que ocupa actualmente el exdelantero.

La idea no busca necesariamente apartar a Ibrahimovic, pues la relación entre ambos hombres sigue siendo sólida, sino cambiar su papel de forma radical.

Y en Milán, donde Cardinale quiere ahora dar prioridad a las capacidades, la estructura y el colectivo en detrimento de las personalidades fuertes, la influencia del sueco ya no parece tan inexpugnable como lo era hace unos meses.

Esto es precisamente lo que hace que la situación resulte especialmente interesante al inicio de esta temporada. Ibrahimovic no está oficialmente amenazado, y nada indica que exista actualmente la intención de una separación, pero es evidente que su situación afronta una nueva realidad.

La posibilidad de designar a un nuevo responsable del área de fútbol, la creciente influencia de Calvelli y la implicación diaria de Cardinale podrían generar un nuevo equilibrio en el que el sueco no sea necesariamente el principal interlocutor del propietario en los asuntos deportivos.

El caso de Markus Krösche es un ejemplo claro, ya que sus cualificaciones encajan a la perfección con el deseo declarado de reestructurar el departamento de fútbol y apoyarse en una verdadera experiencia de gestión.

En caso de que el alemán se incorpore al Milan con grandes responsabilidades, será inevitable redefinir el papel de Ibrahimovic. El sueco ocupa actualmente una posición clave en el entorno rossonero, pero parece que el Milan de Cardinale en 2026 ya no quiere trabajar bajo el mando de un único hombre fuerte.

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El propietario decidió recuperar el control, aumentar las inversiones y reconstruir el club. Esta evolución podría acabar destruyendo el papel que todavía parecía inexpugnable para Zlatan Ibrahimovic.