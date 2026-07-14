«El hombre en quien confía Mbappé»... Descubre al artífice del éxito de las estrellas de Francia

Xavier Rousseau, chef de la selección francesa desde 2017, lleva casi diez años trabajando con las estrellas de los «Les Bleus» y fue clave en la conquista del Mundial de 2018 en Rusia.

Lejos de los focos y las cámaras, hay personas clave en el éxito de las grandes selecciones. En la concentración de Francia destaca Xavier Rousseau, el chef responsable de la alimentación de los jugadores y la persona en la que Kylian Mbappé confía desde que se incorporó a la selección con diecisiete años.

En una entrevista con «Actu Paris», afirmó: «Con los años se crea un vínculo especial con algunos jugadores. Vi a Mbappé llegar con diecisiete años; el secreto no es solo una alimentación equilibrada, sino una cocina inteligente».

Controla las calorías y adapta cada plato al máximo rendimiento. En el Mundial 2018 recibió la medalla de oro junto al cuerpo técnico.

Su vocación nació con una llamada: iba a viajar a Canarias para estudiar cuando le ofrecieron trabajar en el lujoso restaurante «Pavillon Ledoyen», en los Campos Elíseos de París.

«Tenía una habitación de apenas 10 metros cuadrados cerca del restaurante y trabajaba por la mañana y por la tarde casi sin descanso», recuerda.

Tras pasar por varios restaurantes de la capital, trabajó como chef en Roland Garros y en el hipódromo de Vincennes, ampliando su red de contactos. En 2017 la Federación Francesa de Fútbol lo fichó para dirigir la cocina de la selección.

Desde entonces, mantiene una dieta estricta para cada torneo y ha forjado una sólida relación con Paul Pogba, además de contar con el aprecio constante de Mbappé.

La Federación renueva su contrato cada año: «No hay nadie en Francia que se le pueda comparar», afirman sus responsables, mientras que el secreto de sus recetas se guarda como un tesoro.