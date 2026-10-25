En la victoria por 2-1 del club más laureado de Países Bajos ante el Sparta de Róterdam, en la décima jornada de la Eredivisie, Brandt firmó sus dos primeras asistencias con la camiseta del Ajax.

En el minuto 22, el futbolista de 30 años participó en la jugada del gol que abrió el marcador, obra de Abdellah Ouazane. A 20 metros de la portería, Brandt combinó en una gran pared con el marroquí de 17 años, que marcó con un buen remate desde la frontal del área. En el minuto 43, Jens Toornstra empató para el Sparta, pero los visitantes respondieron antes del descanso.

Brandt volvió a intervenir directamente: esta vez condujo el balón en un contraataque desde su propio campo hasta el área rival, donde asistió al delantero Tolu Arokodare, que definió con sangre fría (45+1).

Julian Brandt, el que más ocasiones crea en el Ajax

Brandt ya había tenido una gran influencia en el ataque del Ajax, más allá de los ocho goles que llevaba hasta entonces. El exjugador del BVB es, de hecho, el futbolista del Ajax que más ocasiones ha creado hasta ahora en la Eredivisie. En el empate 1-1 contra el NEC Nijmegen en la octava jornada, por ejemplo, Brandt creó ocho ocasiones, más que todos sus compañeros juntos (cinco).

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El problema que Brandt había tenido hasta la tarde del domingo era sencillo: los compañeros a los que daba el balón no aprovechaban las ocasiones de gol resultantes. Por eso tuvo que esperar hasta la décima jornada para sumar su primera asistencia con su nuevo club, al que llegó gratis en verano tras finalizar su contrato en Dortmund. Y enseguida añadió la segunda.

Marc-Andre ter Stegen salva a Julian Brandt tras un grave error en el pase

Brandt también tuvo suerte en el partido ante el Sparta, concretamente en el minuto 59. O, mejor dicho, pudo agradecerle a su compatriota Marc-Andre ter Stegen que un pésimo pase suyo cerca de su propia área no acabara en el 2-2 de los locales. El envío de Brandt hacia ter Stegen fue a parar a los pies de Mitchell van Bergen, del Sparta, que remató solo ante el portero alemán del Ajax. Ter Stegen reaccionó de manera extraordinaria y evitó el gol. Brandt se acercó enseguida y le chocó la mano en señal de agradecimiento.

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El portero de la selección alemana tuvo, en cualquier caso, un día espléndido. En la segunda parte, el Sparta encadenó varias fases de presión, pero se topó una y otra vez con ter Stegen, que firmó varias paradas de grandes reflejos. Poco antes del final, sin embargo, tuvo suerte: no acertó a interceptar un centro, pero los de Róterdam no pudieron aprovecharlo.

Con la victoria, el Ajax adelantó al PSV Eindhoven, que antes había empatado 1-1 contra el Feyenoord. Brandt y compañía también pudieron reducir a tres puntos su desventaja respecto al líder de Róterdam.