Parece que la historia del traspaso de Ferran Torres, estrella del Barcelona, al Paris Saint-Germain se acerca a su fin, ya que las últimas horas han sido testigo de grandes avances.

Torres aceptó unirse al Paris Saint-Germain este verano, y el Barça espera alcanzar un acuerdo con el club francés sobre los detalles.

Según el sitio web "Foot Mercato", los informes indican que el delantero español está a punto de vender o alquilar su casa a Rodri, cuya incorporación al Barcelona resulta cada vez más probable.

De hecho, este avance constituye una prueba adicional del progreso logrado en las negociaciones relativas a los jugadores, ya que es probable que el Paris Saint-Germain cierre la operación hoy, lunes.

Según los medios españoles, el traspaso de Rodri del Manchester City al Barcelona se ha convertido en una mera formalidad, pues solo queda acordar las condiciones económicas finales y las garantías de pago con el Manchester City.

Mientras tanto, el Paris Saint-Germain reforzará considerablemente su línea ofensiva con la incorporación de Ferran Torres por 50 millones de euros.