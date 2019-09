El hijo del "Mágico" González juega en el Alianza

La categoría Sub 17 de los albos cuenta en sus filas con sangre del mejor jugador salvadoreño de la historia.



Jorge “Mágico” González es conocido como el mejor jugador en la historia del fútbol salvadoreño y un ídolo en el Club Deportivo FAS, equipo que lo expuso al mundo antes de ir al Cadiz de .

Su hijo, Jorge González Lemus, juega en la categoría Sub 17 del Alianza y expresó que recibe el apoyo de su padre: “Mis compañeros me preguntan qué se siente ser hijo del Mágico. No soy como él, todos los saben. No hay nadie en este país como mi padre. Por eso es que mis compañeros no esperan cosas de mí, como un genio. Trato de dar lo mejor de mí. Es mucho peso ser hijo del Mágico”.





En declaraciones a “El Gráfico”, dijo: “La gente espera que sea como mi padre, el Mágico. Pero, insisto, en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, por qué esperar que juegue como él”.