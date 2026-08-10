En un debut que acaparó todas las miradas, Elyaz Zidane, hijo del nuevo entrenador de los Bleus, Zinedine Zidane, logró dejar una huella destacada durante el arranque de la nueva temporada de la Segunda División francesa, al contribuir de forma decisiva a la victoria de su equipo, el Red Star, ante su visitante, el Nantes, en la jornada inaugural.

El joven veinteañero fue titular en la línea defensiva y ofreció una actuación completa, marcada por la solidez y la disciplina táctica, antes de coronar su destacado rendimiento con la asistencia de un gol decisivo mediante un preciso pase de cabeza que aprovechó su compañero Kévin Cabral para batir las mallas en el minuto 66, sentenciando el triunfo de su equipo en la primera prueba oficial de la temporada.

El viaje en busca de una identidad

Elyaz se incorporó a las filas del Red Star durante el pasado mercado de fichajes estival, procedente del Real Betis español, en un paso que representa su primer contacto real con el fútbol francés.

El prometedor defensa había iniciado su trayectoria futbolística en la histórica academia del Real Madrid, antes de trasladarse al Betis en 2024, donde sus participaciones se limitaron al filial sin que se le brindara la oportunidad de competir con el primer equipo.

"Elyaz" en lugar de "Zidane"

En un paso calculado que refleja una conciencia temprana de la magnitud de los desafíos venideros, el joven defensa eligió vestir la camiseta número 15 con el nombre "Elyaz" en lugar del legendario apellido familiar que lleva su padre, en un claro intento de alejarse del intenso foco mediático que rodea todo lo relacionado con la familia Zidane.

El diario francés L'Équipe considera que esta decisión tiene dimensiones simbólicas y prácticas al mismo tiempo, pues expresa un deseo sincero de labrar una trayectoria profesional propia, lejos de las inevitables comparaciones con su legendario padre, y concede al jugador un espacio para respirar lejos de las enormes presiones mediáticas.

Un muro de silencio

La directiva del Red Star, con sede en la región de Seine-Saint-Denis, al norte de la capital francesa, adopta una estrategia rigurosa para proteger a su nuevo jugador del revuelo mediático que lo rodea.

En este contexto, el director técnico, Damien Perrinelle, evitó deliberadamente mencionar el nombre de Zidane en las últimas ruedas de prensa, prefiriendo poner el foco en otros fichajes como el del guardameta Yannis Benchaouch, en un intento de aliviar la excesiva atención sobre el recién llegado.

Este enfoque representa un escudo protector que busca preservar la privacidad del jugador dentro y fuera de los pasillos del club, y garantiza que su concentración mental no se vea afectada por la curiosidad de la afición y de los medios que acompañó su llegada, lo que le permite dedicarse por completo a desarrollar sus habilidades y a integrarse sin dificultades con sus nuevos compañeros.

Un comienzo prometedor

Pese a lo reciente de la experiencia, la actuación que ofreció Elyaz en su primer partido augura un futuro prometedor, sobre todo porque el joven defensa mostró una madurez táctica y una confianza en sí mismo superiores a su edad, lo que lo convierte en uno de los nombres que habrá que seguir de cerca durante la presente temporada en la Segunda División francesa.