En un momento en el que Marruecos continúa buscando los nuevos talentos capaces de vestir la camiseta de Marruecos en el futuro, ha surgido el nombre de un joven que ha elegido comenzar su andadura internacional por una puerta distinta, en una decisión que vuelve a poner sobre la mesa la pugna de las selecciones por los talentos con doble nacionalidad.

El prometedor delantero marroquí Qais El Mottaqui, hijo de Mehdi Benatia, excapitán de la selección marroquí, ha decidido representar a la selección francesa en las categorías inferiores, después de incorporarse oficialmente este viernes a la lista de la selección de Francia sub-15, en su primera aparición internacional a nivel de selecciones.

Qais El Mottaqui, nacido en 2012, juega en las categorías inferiores del club francés Olympique de Marsella, y participará con la selección de Francia sub-15 en la competición del festival de la Copa del Mundo de esta categoría, después de haber elegido, al inicio de su trayectoria internacional, un camino distinto al de su padre, que vistió la camiseta de la selección marroquí durante una destacada carrera internacional.

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Según informaciones francesas, la elección de Qais se enmarca en el interés de las federaciones nacionales por los jóvenes talentos que cuentan con más de una opción en cuanto a nacionalidad deportiva, especialmente porque el jugador, a esta edad, todavía puede cambiar en el futuro la selección a la que representa según los reglamentos, antes de llegar a la etapa de participar con la selección absoluta.

La Federación Francesa de Fútbol anunció una lista que incluye a 18 jugadores nacidos en 2012 para participar en la primera edición del torneo de la Copa del Mundo y festival sub-15, que acoge la capital azerbaiyana, Bakú, entre el 22 y el 30 de octubre en curso, con la participación de un grupo de los talentos más destacados de esta categoría de edad.

Y pese a que la participación de Qais El Mottaqui con la selección de Francia sub-15 no significa cerrar definitivamente la puerta a la posibilidad de representar a Marruecos en el futuro, su aparición con la camiseta de Francia representa un inicio llamativo para su trayectoria internacional, especialmente al ser hijo de uno de los defensas más destacados de la selección marroquí en los últimos años, de modo que el apellido de la familia vuelve a estar presente en la escena internacional, pero esta vez por la puerta de Francia.