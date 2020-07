El hijo de Tebas explota contra la Federación y el CSD por el brote en el Fuenlabrada

Tebas Llanas, que ejerce como asesor jurídico del club madrileño, cargó contra las acusaciones de la RFEF y el CSD y critica su protocolo en Tercera.

La polémica en el fútbol español sigue después de que el pasado lunes se tuviera que suspender el Deportivo de La Coruña - Fuenlabrada de la última jornada de la Liga de Segunda División por un brote de coronavirus en la plantilla del club madrileño que ya cuenta con 16 afectados.

Desde el pasado lunes se han ido sucediendo los comunicados entre , la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, que se mostró muy duro en un comunicado en el que señalaba tanto a LaLiga como al Fuenlabrada.

Para enturbiar aún más el asunto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es ajeno a las decisiones al respecto del Fuenlabrada en LaLiga, ya que su hijo es asesor jurídico del club y la Asamblea de Clubes del organismo decidió que a este respecto cedería sus poderes al vicepresedirente, el director general del , Miguel Ángel Gil Marín.

Tengo clientes en 3a División que en unas horas saltarán al césped habiéndose hecho un test rápido de sangre del dedo de baja fiabilidad hace UNA SEMANA.



Hasta ahora, el hijo de Tebas, Javier Tebas Llanas, había guardado silencio al respecto pero este viernes ha utilizado su cuenta en twitter para cargar contra las acusaciones de la RFEF y el CSD a LaLiga y al Fuenlabrada, al que el organismo que dirige, Luis Rubiales, pide abrir un expediente.

"Tengo clientes en Tercera División que en unas horas saltarán al césped habiéndose hecho un test rápido de sangre del dedo de baja fiabilidad hace una semana. Mientras tanto estoy preparando recursos en todas las instancias para otro cliente en Segunda División, que realizó PCRs de alta fiabilidad DIARIOS, aislando inmediatamente a los positivos y siguiendo el protocolo probablemente más estricto de .

El organizador del Playoff de Tercera en el que los jugadores viajan apretados y salen a jugarse su salud sin test es la RFEF. El mismo organismo que a la vez incoa un expediente disciplinario contra un club de 2a que realiza PCR diarios y sigue al milímetro las indicaciones de LaLiga

Todo este insuficiente y temerario protocolo sin test ni seguridad de los Playoff de Tercera División está amparado también por el CSD. El mismo organismo que acusa públicamente a mi cliente de 2a División de poner en riesgo la salud pública y de los jugadores. Ver para creer. Soy joven, pero en toda mi carrera no había vivido una situación más desproporcionada, injusta, ruín y - lo tengo que decir- altamente sospechosa.

Ningún objetivo de puntos en una clasificación puede justificar jamás criminalizar a un grupo de personas accidentalmente contagiadas de un virus y escrupulosamente aisladas según han dado positivo. Espero que no pase nada en los Playoffs de Tercera. Mis clientes me han confesado que no se atreven a plantarse. Jugar es una temeridad, sí, pero también se juegan la vida como institución.

Y con respecto a todos aquellos que por motivos miserables, o simplemente borrachos de morbo mediático están persiguiendo y criminalizando al CF Fuenlabrada. Sabed que pincháis en hueso. Vamos a llegar hasta el final", explica Tebas Llanas.