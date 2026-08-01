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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Daniel Buse

Traducido por

El héroe del Mundial de España ya ha tomado una decisión: al parecer, Ferran Torres quiere dejar el FC Barcelona

Primera División
Barcelona
F. Torres
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Según informes, Ferran Torres quiere dejar de inmediato el FC Barcelona y fichar por el Paris Saint-Germain.

Así lo informan de manera coincidente varios medios. Según Foot Mercato, el español tomó durante sus vacaciones la decisión de dejar a los catalanes y marcharse al vigente campeón de la Champions League. Las negociaciones entre la parte del jugador y los franceses ya estaban en marcha. Según el diario deportivo español Marca, en las conversaciones posteriores entre el PSG y el Barça, fijadas para la próxima semana, ya no habrá grandes obstáculos.



En cuanto al traspaso, la cifra debería superar la barrera de los 50 millones de euros. El Barça ya calculaba con esa cantidad antes del Mundial. Las actuaciones de Ferran Torres en el torneo de Norteamérica y especialmente su gol decisivo en la final contra Argentina no parecen haber contribuido a que el atacante vaya a salir ahora más barato.

El PSG todavía podría dar salida a Bradley Barcola, al que se ha vinculado con numerosos clubes, entre ellos el Liverpool. Si Barcola se marcha, quedaría libre el sitio para Ferran Torres. En el FC Barcelona, Ferran Torres desempeñó un papel importante en ataque la pasada temporada con el técnico Hansi Flick, ya que por momentos había desplazado a Robert Lewandowski como delantero principal. Fue titular en 23 partidos de Liga y aportó 16 goles para la conquista del segundo campeonato consecutivo.

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En total, Ferran Torres suma 65 goles y 23 asistencias en 207 partidos con los catalanes, que lo ficharon en 2022 por un traspaso de 55 millones de euros procedente del Manchester City. El jugador de 26 años se formó en el Valencia CF.

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