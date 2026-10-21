¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Olise KompanyGetty Images
Jonas Rütten
Traducido por

El héroe del derbi sustituye a Michael Olise: Vincent Kompany da paso a un llamativo estreno en la convocatoria del Bayern de Múnich ante el Arsenal

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Arsenal
M. Olise
T. Binder
V. Kompany

Tim Binder formará parte por primera vez de la convocatoria del primer equipo del Bayern de Múnich este miércoles por la noche, según informa Sky.

El jugador de 19 años entra en la convocatoria del Bayern en lugar de Michael Olise para el gran duelo de la Champions League contra el FC Arsenal.

Olise había visto la semana anterior, contra el Viking Stavanger, una innecesaria tarjeta roja por doble amarilla y le había hecho así un flaco favor al Bayern. En inferioridad numérica, el equipo noruego, que partía como no favorito, logró empatar 3-3 en los últimos minutos.

Binder, por su parte, brilló el pasado fin de semana como héroe del derbi. En el partido de la Regionalliga de los «pequeños bávaros» contra el 1860 Múnich, asistió a Anton Heinz en el 1-0 y marcó él mismo el 2-0.

Después encendió los ánimos al celebrar el gol de forma provocadora ante la grada de animación de los aficionados locales del 1860 en el Grünwalder Stadion. La gran promesa del Bayern corrió hacia los aficionados del 1860, se llevó ostensiblemente la mano a la oreja izquierda y luego se deslizó de rodillas hacia el banderín de córner.

¿Tiene ya Tim Binder un contrato profesional con el FC Bayern?

Binder está considerado una de las grandes promesas de la cantera del campeón récord alemán. El joven llegó en 2019 procedente de las categorías inferiores del FC Augsburgo, rival en la Bundesliga. Puede jugar en ambos extremos del ataque y actualmente es internacional sub-19 con Alemania.

Hace unas semanas firmó un contrato profesional hasta 2030. El director deportivo del FC Bayern, Christoph Freund, dijo entonces: «Tim tiene muchísimo potencial, es rápido, fuerte en el regate y tiene un carácter excelente. Últimamente ha demostrado su talento, entre otras cosas, durante la pretemporada con el primer equipo. Tim es un ejemplo perfecto de las extraordinarias oportunidades de desarrollo que ofrece nuestro campus. Llegó a nuestro club siendo muy joven y ha progresado de forma constante en los equipos de las categorías inferiores. Nos alegra mucho seguir recorriendo este camino con él en el FC Bayern».

Tim BinderImago


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google