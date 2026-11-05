Tolu Arokodare volvió a ser decisivo para el Ajax el jueves. El nigeriano marcó los dos primeros goles del equipo de Ámsterdam ante el FC Midtjylland en una victoria que terminó 1-6 en la Conference League. Tras el partido, se mostró satisfecho.

Tolu adelantó al Ajax en la primera parte con un certero cabezazo tras un saque de esquina y volvió a marcar después del descanso: remató de volea con la derecha un pase de Abdellah Ouazane para poner el 1-2. A partir de ahí, llegaron más goles.

«Soy un hombre satisfecho», cuenta Tolu tras el partido ante las cámaras de Ziggo Sport. «Todo el equipo está contento, los del Ajax están contentos. Estamos felices de ganar de esta manera. Fue una victoria muy cómoda».

«Es una gran victoria que nos llevamos al próximo partido. El próximo encuentro no será fácil», dice en referencia a la visita del domingo al FC Twente. «Estamos contentos con este resultado. Hemos mostrado la mentalidad adecuada de cara al próximo partido».

«Siempre intento marcar. Recibí buenos pases de mis compañeros. Estoy contento de haber podido marcar, de que hayamos hecho seis goles y de que varios jugadores hayan sumado goles y asistencias. Victorias como esta son buenas para el equipo».

La periodista Noa Vahle le pregunta entonces a Tolu por «un momento gracioso» de la primera parte. El delantero tuvo que acercarse a la banda, donde él y el entrenador Michel Sánchez intentaron hacerse entender mediante gestos enérgicos.

«Intentaba decirme que no debía estar tan pendiente del defensa y que tenía que correr más hacia los espacios. Desde lejos no entendía lo que quería decir, así que tuve que acercarme para pedirle que me lo explicara mejor. Y lo hizo, así que sí», concluye Tolu.