El héroe de la clasificación de España: «Ni en mis mejores sueños me lo habría imaginado»

Pedro Porro, lateral de España, celebró la clasificación a la final del Mundial tras vencer 2-0 a Francia en Dallas.

España abrió el marcador en el 22’ con un penalti transformado por Mikel Oyarzabal, y Boro sentenció en el 58’ tras un mano a mano con el portero Mike Maignan, lo que le valió el premio a mejor jugador del partido.

Tras el encuentro, el diario «AS» recogió sus impresiones: «Es un sueño hecho realidad; la verdad es que ni siquiera lo habría imaginado en mis mejores sueños. Estoy muy contento con el espíritu que ha mostrado el equipo desde el principio; hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nos hemos enfrentado a una selección muy difícil. Este logro es mérito de todo el grupo, y quiero felicitar a todos».

Sobre la superioridad de España gracias a su estilo de juego, Boro añadió: «Sabíamos que la posesión y el control del balón nos acercarían a la final; Francia destaca por sus contraataques, y frenarlos fue la clave».

Sobre su sustitución por cansancio, añadió: «Son cosas que pasan; no podía seguir. Pero este logro es de los 26 convocados; Llorente estaba listo para entrar».

Y cerró con la final: «Ya veremos si puedo jugar. Ahora estoy físicamente agotado; solo necesitamos descansar y recuperarnos».