El héroe de Anfield: Llorente se reivindica para salvar al Atleti

El mediocampista, que sólo había disputado el 27% de los minutos posibles, firma un doblete milagroso para clasificar al Atlético a cuartos.

Sobre los 10 minutos del segundo tiempo, y con el perdiendo 1 a 0 en Anfield, nadie esperaba que el cambio de Simeone fuera meter a Llorente y quitar a Diego Costa. Para sorpresa de muchos, inluyendo la de un Costa enfadado, la modificación fue esa. El entrenador argentino, con la necesidad de marcar un gol para evitar la prórroga, apostaba por un mediocampista y prescindía de su centrodelantero. Es posible que ni el propio Cholo imaginara que esa puesta iba a salirle tan bien.

ASÍ FUE EL MILAGRO DEL ATLETI EN ANFIELD

"No sabemos dónde está nuestro techo de sufrir", decía Llorente tras el partido. Y es que saltó al terreno de juego para cambiar radicalmente una eliminatoria que estaba sumamente desfavorable para el Atlético de Madrid. Y para salvarle la cabeza a un Simeone que habría sido muy criticado en caso de haber sido eliminado en Anfield, donde el fue ampliamente superior durante los 90 minutos y mereció largamente la clasificación. No sólo por lo que hizo el líder de la Premier, sino también por lo que no hizo el cuadro colchonero en suelo británico. El Atleti casi no compareció y sólo Oblak y algún tiro en la madera impidieron que los Reds sacaran al Atleti de Europa. "Al final cuando los partidos llegan así a los minutos finales tan apretados, sufriendo la verdad es que la victoria sabe mejor", reconocería el héroe de la noche.

Más equipos

Porque el Atlético parecía muerto cuando Firmino firmó el 2-0 en el tiempo suplementario. Los españoles seguían estando a un gol de los cuartos de final, pero las sensaciones eran muy malas. Pero tres minutos después apareció Llorente con un remate desde fuera del área para obligar al Liverpool a buscar un nuevo gol. Y fueron dos en el 106', cuando volvió a marcar el ex del , marginado en su día por Zidane. Pero el héroe rojiblanco también estaba siendo marginado por Simeone, que apenas le había dado 922 minutos sobre los 3390 posibles en la temporada. Hasta la noche de hoy, Llorente llevaba un curso discreto y había repartido esos minutos en 23 encuentros, con un gol, ninguna asistencia y cinco amarillas. Sí, un jugador que había disputado apenas el 27% de los minutos posibles, el decimoséptimo más utilizado por Simeone, acabó dándole a los capitalinos el pase a cuartos de final. Y salvándole la cabeza a su entrenador.