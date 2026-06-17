El hermano de una antigua promesa del fútbol firma con el Feyenoord hasta mediados de 2029

Hakeem Agboluaje, hermano menor de Bobby Adekanye y de 18 años, seguirá en el Feyenoord hasta 2029 tras renovar su contrato en De Kuip por dos temporadas más.

A través de la web del club, el jugador ha reaccionado a la noticia: «El hecho de que el Feyenoord haya querido renegociar y ampliar mi contrato demuestra el gran aprecio que me tienen».

«Estoy muy contento con las oportunidades y experiencias que he tenido en el club últimamente. Esto me motiva aún más para alcanzar mi objetivo en el Feyenoord».

Llegó a la cantera en 2020 y ha progresado notablemente en Varkenoord.

Su progreso llamó la atención: la temporada pasada entrenó con el primer equipo y entró en varias convocatorias del Feyenoord 1.

Es el hermano menor de Bobby Adekanye, quien, como gran promesa, firmó con Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool y Lazio.

En 2025, Adekanye ganó la Copa con el Go Ahead Eagles y luego se marchó a Turquía, donde actualmente juega en el Manisa FK.