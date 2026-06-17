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Hakeem AgboluajeFeyenoord
Wessel Antes

Traducido por

El hermano de una antigua promesa del fútbol firma con el Feyenoord hasta mediados de 2029

Feyenoord
Jong Feyenoord
Feyenoord U19
H. Agboluaje

Hakeem Agboluaje, hermano menor de Bobby Adekanye y de 18 años, seguirá en el Feyenoord hasta 2029 tras renovar su contrato en De Kuip por dos temporadas más.

A través de la web del club, el jugador ha reaccionado a la noticia: «El hecho de que el Feyenoord haya querido renegociar y ampliar mi contrato demuestra el gran aprecio que me tienen».

«Estoy muy contento con las oportunidades y experiencias que he tenido en el club últimamente. Esto me motiva aún más para alcanzar mi objetivo en el Feyenoord».

Llegó a la cantera en 2020 y ha progresado notablemente en Varkenoord.

Su progreso llamó la atención: la temporada pasada entrenó con el primer equipo y entró en varias convocatorias del Feyenoord 1.

Es el hermano menor de Bobby Adekanye, quien, como gran promesa, firmó con Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool y Lazio.

En 2025, Adekanye ganó la Copa con el Go Ahead Eagles y luego se marchó a Turquía, donde actualmente juega en el Manisa FK.

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