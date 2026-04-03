El hermano de Alfred y Dick Schreuder es candidato a entrenador principal de un club profesional neerlandés

Bart Schreuder (42) se ha convertido en un nuevo candidato al puesto de entrenador principal del FC Den Bosch, según informa el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin. El benjamín de la familia no ha tenido hasta ahora ninguna experiencia como entrenador en el fútbol profesional.

Es posible que el hermano menor de Alfred (Al-Diraiyah FC) y Dick (NEC Nijmegen) Schreuder tenga esa oportunidad en la Keuken Kampioen Divisie.

Los principales candidatos, Rob Penders, Bas Sibum y Peter Uneken, tienen varias opciones, por lo que el Den Bosch se encuentra a la espera.

El Den Bosch está considerando lanzar a Schreuder a la piscina. En el fútbol profesional solo había sido asistente, en el Al-Ain y el Al-Nasr.

Sin embargo, Schreuder ya ha dirigido equipos amateurs en Otterlo, Lunteren, Montfoort y Barneveld.

Schreuder está realizando actualmente unas prácticas en el NEC y espera obtener en breve su diploma UEFA Pro. Si lo consigue, tendrá la titulación necesaria para ser entrenador principal en el fútbol profesional neerlandés.

El menor de los Schreuder nació en 1983. Dick es de 1971 y Alfred de 1972. A diferencia de sus hermanos, Bart nunca ha sido futbolista profesional.