Heracles Almelo hizo un excelente negocio este sábado en la Keuken Kampioen Divisie. El líder se impuso con claridad al Vitesse (2-0) y saca el máximo partido de la derrota de Almere City FC un día antes. También MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda y FC Emmen mantuvieron los tres puntos en casa este sábado.

Heracles Almelo - Vitesse 2-0

Heracles aprovechó este sábado al máximo la derrota que sufrió el viernes el segundo clasificado, Almere City, en casa de FC Dordrecht. El máximo goleador Jean-Paul N'Djoli abrió el marcador a los once minutos tras un saque de esquina ensayado y firmó ya su undécimo gol liguero. Un gol en propia puerta del defensa del Vitesse Omar Achouitar puso el 2-0 antes del descanso. Vitesse empezó mejor tras la pausa, pero no logró poner en serios apuros la portería de Heracles ni una sola vez.

MVV Maastricht - Helmond Sport 2-0

MVV se rehízo tras tres partidos sin ganar al vencer por 2-0 a Helmond Sport. Los visitantes resistieron en Maastricht hasta el descanso, pero Olivier Dumont rompió la igualdad poco después de la reanudación con su quinto gol de la temporada. Elias Sierra acabó con toda la incertidumbre en el tramo final y ayudó así a MVV a alcanzar los dieciséis puntos.

Roda JC - RKC Waalwijk 2-0

Roda JC también prolongó su gran racha y logró una victoria por 2-0 ante RKC Waalwijk. Bram Marsman remató con fuerza muy pronto un magnífico pase cruzado de Jérôme Déom, tras lo cual Cain Seedorf inició él mismo una jugada en la segunda mitad y finalmente sentenció de cabeza. Para Seedorf fue su primer gol desde octubre del año pasado y Roda sigue invicto desde la segunda jornada.

NAC Breda - FC Eindhoven 4-2

NAC Breda pareció durante mucho tiempo encaminado hacia un triunfo sin problemas ante FC Eindhoven, pero al final tuvo que emplearse a fondo para lograr una victoria por 4-2. Charles-Andreas Brym cabeceó a la red en el minuto cuatro una falta lanzada por Mohamed Nassoh y Moussa Soumano dobló la ventaja al cumplirse la hora de juego, tras lo cual Niek Munsters y Guus Beaumont llevaron a Eindhoven de nuevo hasta el empate. En el tramo final, Mohamed Bouchouari devolvió la ventaja a NAC, antes de que el equipo local sentenciara definitivamente el partido con el 4-2.

FC Emmen - TOP Oss 1-0

FC Emmen tuvo suficiente con un solo gol ante TOP Oss. El joven de diecisiete años Chiel Sunder tuvo su primera titularidad de la temporada y devolvió esa confianza al cabo de aproximadamente media hora al empujar el 1-0 tras un rechace. TOP Oss ya no supo responder después, por lo que Emmen sumó su quinta victoria de la temporada.

FC Volendam - VVV-Venlo 3-2

El mayor espectáculo se vio en el FC Volendam - VVV-Venlo. Henk Veerman adelantó al conjunto local en el minuto cinco con su noveno gol liguero, tras lo cual Volendam volvió a golpear poco después tras una gran jugada en la que participó Younes Jaber el Meftahi. Éanna Clancy metió de nuevo a VVV en el partido con un espectacular disparo lejano, pero Reuven Niemeijer restableció antes del descanso la ventaja de dos goles; Gino Schmidt volvió a poner emoción a falta de diez minutos para el final, aunque Volendam conservó el 3-2.











