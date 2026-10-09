El Heracles Almelo conquistó este viernes por la noche el primer título de periodo de la temporada. El equipo del entrenador Vincent Heilmann ganó en casa por 3-0 al RKC Waalwijk. Su rival directo, el Almere City, también ganó 3-0, pero ante el FC Eindhoven.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 3-0

El Heracles sabía de antemano que le bastaba con un punto ante el RKC para hacerse con el título de periodo. Solo podía torcerse con una derrota y si además su rival directo, el Almere City, vencía al FC Eindhoven y conseguía remontar una diferencia de goles de 4.

Desde Almere se esperaba con fuerza la colaboración del equipo de Waalwijk, pero al final no se daría. Cinco minutos después del descanso, el Heracles obtuvo un penalti que convirtió Tristan van Gilst.

Damon Mirani acabó con cualquier duda a mitad de la segunda parte con un certero cabezazo. Poco después también llegó el 3-0 del lateral izquierdo Manny Rodríguez, que marcó con una bonita volea.

Almere City - FC Eindhoven 3-0

El Almere sabía, por tanto, que tenía que ganar con amplitud y esperar al RKC. Desde luego, este viernes no fue por culpa del conjunto de Flevoland. El Almere se adelantó pronto por medio del rapidísimo Emmanuel Poku.

Tras algo menos de media hora, Milan de Haan también pudo celebrarlo. Definió con clase y firmó así su primer gol de la temporada.

En la segunda parte, James Lawrence hizo el 3-0 con un certero cabezazo y con ello la victoria quedó encarrilada. Solo que no fue suficiente para conquistar el título de periodo.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-1

Wessel Kooy adelantó a los prometedores Domstedelingen a mitad de la primera parte y con ello el De Graafschap pasaba a ser virtualmente colista de la Eerste Divisie.

Tras el descanso, el conjunto de Doetinchem salió con mucha más convicción y acabaría remontando por completo. Fedde de Jong empujó el balón al primer palo para hacer el empate, tras lo cual el máximo goleador del club, Julian Kania, también golpeó con acierto al culminar con calma después de un gran control: 2-1.

FC Dordrecht - FC Emmen 0-3

El Emmen se adelantó en Holanda Meridional gracias a Jack Cooper-Love, que fue el punto final de una buena jugada colectiva. Cooper-Love también fue importante en el 0-2, al ceder el balón a Freddy Quispel.

El Dordrecht no logró completar la remontada y en la recta final también encajó el 0-3. Mustafa Abdullatif se metió hacia dentro y colocó el balón en el primer palo.

FC Volendam - Vitesse 2-0

Todo apuntaba a que al descanso se llegaría con 0-0, pero no se contaba con Luca Blondeau. Marcó de cabeza en el segundo palo tras una buena acción previa de Mike Kleijn.

A un cuarto de hora del final, el Volendam dobló su ventaja. Doodeman la puso al medio y Veerman definió a lo Veerman, por detrás de la pierna de apoyo: 2-0.

Jong Ajax - VVV-Venlo 0-3

El Jong Ajax, con Jano Monserrate, Gerónimo Spina y Emre Ünüvar, entre otros, en el once inicial, vivió una noche pésima en De Toekomst.

Edhy Zuliani fue el responsable del 0-1 a los cuatro minutos y, tras el descanso, también marcaron Leon Schmidt y Philip Heise para los limburgueses. Además, el suplente Diego Pugno vio la roja directa por una entrada a destiempo, por lo que el Jong Ajax terminó el partido con diez hombres: 0-3.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-1

Hessel Eikelboom marcó en el minuto 41 el único gol del partido al cabecear a la red un centro de Kevin Monzialo.

Tras el descanso, el Jong AZ aumentó la presión, pero el portero Pepijn van de Merbel sostuvo a su equipo con varias grandes paradas. El FC Den Bosch tuvo además una ocasión clarísima para sentenciar el partido por medio de Monzialo, pero el delantero disparó por encima del larguero.

NAC Breda - MVV Maastricht 1-0

El NAC logró este viernes por la noche una trabajada victoria por 1-0. Charles-Andreas Brym abrió el marcador a los cinco minutos y firmó así su quinto gol en cuatro partidos.

A pesar de la temprana ventaja, el equipo del entrenador Rick Kruys completó un partido flojo, en el que apenas logró controlar al rival. Tras el descanso, el MVV sometió a presión al conjunto local, pero el portero Michael Verrips mantuvo su portería a cero.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 1-1

El Roda JC sumó este viernes por la noche un punto de manera espectacular. Los limburgueses se vieron por detrás en el minuto 76, cuando el delantero del Jong PSV Austyn Jones remató con fuerza el 0-1 completamente solo tras un saque de esquina.

Seis minutos después, el propio Jones tuvo desde el punto de penalti la oportunidad de sentenciar el partido, pero falló la pena máxima. El Roda JC aprovechó al máximo ese error y empató gracias a una llamativa falta botada por Mitchell Paulissen que pasó por la barrera.

TOP Oss - Helmond Sport 3-1

El TOP Oss ganó este viernes por la noche con autoridad al Helmond Sport sobre un campo empapado. Mauresmo Hinoke abrió el marcador a los 25 minutos al marcar en el palo largo a pase de Franslyn Nsingi; Michel Ludwig empató para el Helmond Sport ocho minutos después.

Antes del descanso, Hinoke volvió a adelantar a su equipo, cuando convirtió con sangre fría su segundo gol de la noche tras un pase al espacio de Justin Mathieu. En el minuto 86, el suplente Maurillio de Lannoy sentenció el partido al cabecear el 3-1.