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El Heracles Almelo afianza el liderato con una victoria sin complicaciones: otros dos goles de Jean-Paul N’djoli

MVV Maastricht vs Heracles
MVV Maastricht
Heracles
Eerste Divisie

Heracles Almelo ha afianzado su liderato en la Keuken Kampioen Divisie. El equipo de Vincent Heilmann ganó este domingo por 1-5 a domicilio ante el MVV Maastricht. Su ventaja sobre Almere City, VVV-Venlo y FC Emmen es ahora de seis puntos. 

El partido parecía complicarse para el líder cuando Sil van der Wegen abrió el marcador a la media hora. Tras un elegante gesto de Mika Luijendijk al dejar pasar el balón, el lateral derecho remató con contundencia para poner el 1-0. 

Sin embargo, Heracles dio la vuelta al marcador rápidamente. Primero, Maurice Wrusch aprovechó una mala salida de balón del MVV; un minuto después, Chafik Abbas anotó el 1-2 con una gran acción. 

Abass confirmó en la segunda parte que estaba cuajando un buen partido. El delantero dio la asistencia a Manny para el 1-3 y también a Jean-Paul N'djoli para el 1-4. Este último envió el balón a la portería por detrás de su pierna de apoyo. 

Al final, fue una noche bastante plácida para Heracles, que dispuso de ocasiones suficientes para ampliar aún más su ventaja. Una de ellas acabó en gol: N’djoli estableció el 1-5 definitivo. Así, el equipo de Almelo viajará con confianza a Breda, donde se enfrentará al NAC la próxima semana.

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