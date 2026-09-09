El VfB Stuttgart ha arrancado de forma excelente su temporada de la Liga de Campeones. Gracias a un hat-trick del gran protagonista Ermedin Demirovic, el campeón noruego Viking FK fue derrotado por 3-1.

Los cuatro goles llegaron en un intervalo de apenas doce minutos. Demirovic abrió su cuenta en el minuto 20, antes de que Viking igualara por medio de Zlatko Tripic apenas dos minutos después.

Cuatro minutos más tarde, Demirovic marcó su segundo de la noche. El bosnio recibió un magnífico pase al espacio de Deniz Undav y definió con clase, tras pegar en la parte inferior del larguero.

En el minuto 32 llegó el cuarto y último gol del partido. Undav volvió a encontrar a Demirovic por el centro y esta vez el delantero tuvo algo de suerte, ya que el balón entró de manera algo fortuita tras tocar en el guante del portero: 3-1.







