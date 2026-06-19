El guion de 2010: una motivación legendaria para España antes del partido contra Arabia Saudí

Andrés Iniesta, leyenda de la selección española, animó a los «matadores» tras su discreto comienzo en el Mundial 2026.

La Roja arrancó con un 0-0 ante Cabo Verde y ahora prepara el duelo del domingo contra Arabia Saudí.

En un artículo en Marca, el exjugador recordó que, tras perder ante Suiza en 2010, España supo rectificar y acabar alzándose con el título.

Recordó que en 2010 perdieron el debut ante Suiza y aún así acabaron campeones.

«Es imposible no pensar en lo que ocurrió en Sudáfrica. Lo que vivimos allí fue peor: perdimos el primer partido contra Suiza, mientras que ahora solo ha sido un empate», añadió.

Y subrayó: «Aún hoy recuerdo aquellas horas que vivimos en la concentración tras perder en 2010. Fueron días difíciles».

Y recordó: «Ahora toca mantener la calma. Después de 16 años sigo recordando el mensaje del entrenador en la primera reunión tras la derrota. Fue breve y contundente: “Si ganamos los seis próximos partidos, seremos campeones del mundo”, nos dijo Vicente del Bosque».

Fue un reto para todos y un periodo de muchas críticas, pero también sirvió para reforzar la unión del grupo. Como dijo Luis de la Fuente, el ruido está ahí fuera y no debe entrar. No podemos controlarlo, así que centrémonos en buscar soluciones».

Concluyó: «No es momento de culpar a nadie ni de perder la confianza. Esta selección tiene el talento y la personalidad para superar estos obstáculos, y estoy convencido de que lo hará».