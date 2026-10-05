Khalid Essa, portero de la selección de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que el duelo ante Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo "Golfo 27" no es un simple partido, sino un momento decisivo para recoger los frutos de años de trabajo y desafíos, subrayando que los pequeños detalles serán los que creen al campeón.

La selección emiratí se enfrentará a su homóloga saudí mañana martes por la noche, en el estadio Al Inmaa de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yeda, en una esperada cumbre del Golfo que arrancará a las nueve en punto de la noche, hora de La Meca.

Khalid Essa declaró, durante la rueda de prensa previa a la final: "Afrontamos numerosos desafíos durante los últimos años, y en el fútbol los pequeños detalles pueden ser el factor que otorgue a un equipo la ventaja sobre el otro".

El veterano guardameta añadió: "El fútbol depende de aprender de los errores y sacarles provecho, y esperamos que la final del Golfo 27 sea la cosecha del trabajo que hemos realizado durante el pasado periodo. Pedimos a la afición paciencia con esta selección y que siga apoyándola, y esperamos de ellos un gran respaldo en la final".

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Khalid Essa elogió las cualidades del croata Zlatko Dalic, director técnico de Emiratos, citando su exitosa experiencia anterior con el Al Ain, y explicó: "Dalic es un entrenador magnífico y sabe muy bien cómo extraer lo mejor de cada jugador, además de comprender con claridad las necesidades del equipo".

Y prosiguió: "Cuando llegó al Al Ain en 2016, estábamos pasando por una temporada difícil, el equipo no se encontraba bien y competía por un solo título, pero logró en un solo mes conocer lo que necesitaba el equipo, y después pudimos conseguir el primer título; él conoce el camino de las victorias".

Y señaló: "Gracias a Dios por la racha de victorias que hemos logrado, y esperamos que continúe hasta el partido final; conseguimos con él resultados satisfactorios, y hay muchos aspectos positivos que han aparecido en el equipo".

Y concluyó diciendo: "Ahora tenemos mayor variedad en la faceta ofensiva, además de mantener la portería a cero, y el equipo se ha vuelto más compacto; esperamos continuar trabajando de esta manera y alcanzar el objetivo en la final".