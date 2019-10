El gremio de futbolistas paraguayos analiza ir a un paro

La deuda al plantel de General Díaz ha generado una serie de reuniones, entre referentes del fútbol guaraní.

Las promesas incumplidas en el pago de sueldos atrasados, es el motivo por el cual los jugadores profesionales paraguayos analizan ir a un paro.

Futbolistas Asociados del (FAP), presidido por Rogelio Delgado, anunció que esperarán hasta el 6 de noviembre para que al menos cinco clubes se pongan al día con sus respectivos planteles.

“Algunos muchachos ya querían parar el campeonato. La situación de General Díaz es muy dolorosa. Que te deban 5 meses y después te traten mal, es algo que no se puede tolerar”, dijo Delgado a los medios asunceños.

“Hasta esa fecha vamos a esperar a que cumplan con General Díaz. Si no cumplen, se para el campeonato", advirtió el presidente de la FAP.

Delgado resaltó que no es solo un problema que afecte a General Díaz, sino a varios planteles. "Hay otros clubes que están debiendo, contando con General Díaz son cinco en total. Vamos a hacer todo lo posible para que se normalice la situación. Instamos a los otros clubes a que se pongan al día, el sueldo es sagrado", expresó.

Delgado apuntó también a la Asociación Paraguaya de Fútbol como una de las responsables del problema. “La APF tiene que tomar partido sobre esto, no puede ser que los clubes tengan que pedir préstamos, siendo que los futbolistas son los que generan los ingresos. Hay un acuerdo que no cumplió General Díaz. Si no se le paga por dos meses, el futbolista puede rescindir su contrato por causa justa y reclamar lo que le corresponde por el resto del año”, comentó.

El atraso en el pago de varios meses de salario al plantel de General Díaz movilizó a referentes como Roque Santa Cruz, Nelson Haedo, Paulo Da Silva o Santiago Salcedo. Todos están a favor de parar el campeonato si no se regularizan los pagos.