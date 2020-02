El Granada hace historia y elimina al Valencia

Los andaluces sellaron su pase en el descuento con un gol de Soldado desde el punto de penalti tras una polémica mano de Costa que revisó el VAR.

El volverá a una semifinal de la más de 60 años después. Los andaluces vencieron este martes al , vigente campeón del torneo, por 2-1 en Los Cármenes y se han convertido en el primer semifinalista de cara al sorteo del próximo viernes.

La primera parte dejó los mejores minutos de fútbol que se han visto esta temporada en . El Granada golpeó primero con un tanto de Roberto Soldado en el minuto 3 cuando los che aún se estaban acomodando al césped de un estadio que vibraba ante la oportunidad histórica de su equipo. Diego Martínez planteó una presión adelantada que ahogaba a los de Celades, que perdía el balón en zonas comprometidas y los rojiblancos no paraban de generar ocasiones, especialmente, dos disparos a la madera de Foulquier y Herrera.

No obstante, los visitantes también se estiraron y lograrn el empate tras una buena acción de Parejo que Rodrigo Moreno mandó a la red en el mano a mano pero González González lo anuló por un fuera de juego milimétrico que tuvo que esclarecer el VAR. Fue el primer aviso, el Granada perdonó y al final Rodrigo, el salvavidas de este Valencia, volvió a aparecer para aprovechar un error de Neva y mandar el bal´n a la red al primer toque.

El ritmo frenético se relajó en la segunda parte y a medida que avanzaba el cronómetro, los dos equipos firmaban llegar a la tanda de penaltis pero el arreón final del Granada lo cambió todo con ciertad dosis de fortuna, fe y polémica. Soldado, puro corazón ante sus ex, provocó un córner en el 91 y en esa acción nació un penalti por mano de Jaume Costa que González González no vio pero sí el VAR. Soldado no falló desde los once metros y devolvió al Granada a una semifinal por primera vez desde 1959.