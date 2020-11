El Granada comete alineación indebida frente a la Real Sociedad

Los andaluces se quedaron con cuatro futbolistas profesionales sobre el césped desde los 75'; la norma indica que debe haber un mínimo de cinco.

El ha cometido alineación indebida en su partido frente a la , por la jornada número 9 de , al tener sobre el campo de juego menos de cinco futbolistas profesionales.

La lesión de Molina y la alineación indebida del Granada

Cuando Jorge Molina se marchó del campo para darle lugar a Álvaro Bravo, sobre los 75 minutos de encuentro y con marcador 2-0 en favor de los vascos, el Granada se quedó solamente con cuatro jugadores profesionales sobre el césped, cuando la norma indica que tiene que haber por lo menos cinco. Desde ese momento, sólo Luis Suárez, Darwin Machís, Yan Eteki y Nehuén Pérez contaban como profesionales en el conjunto andaluz.

Cambio en el #Granada. Deja su sitio en el campo @Jorge9Molina y entra en su lugar Álvaro Bravo.#RealSociedadGranada #EternaLucha — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) November 8, 2020

El Granada había pedido aplazar el partido

El Comité de Competicion de la Real Federación Española de Fútbol había desestimado en las últimas horas la petición de aplazamiento del partido cursada por el club rojiblanco, que pedía la suspensión aludiendo "circunstancias de fuerza mayor por diversos positivos del Covid-19 y otras bajas por lesiones de diversos jugadores", acompañando la documentación con certificados médicos.

Los nazaríes, bajo las condiciones expuestas por LaLiga para jugar (futbolistas con anticuerpos de esta enfermedad o PCR negativo sin viajar a Chipre) tienen a Machís, Suárez, Nehuén, Eteki, Jorge Molina, Kenedy y Soldado, pero los servicios médicos del club habían expuesto un informe médico sobre los tres últimos exponiendo que Molina y Kenedy sufren molestias de otro tipo y que Soldado no está apto para jugar, por lo que sólo Machís, Suárez, Nehuén y Eteki estarían en condiciones (Herrera ya no cuenta con la suficiente inmunidad y Gonalons, que sí, está sancionado). Competición lo ha analizado pero, pese a todo, dictaminó que el juego debía jugarse.

Competición advertía de que la reducción a 5 jugadores de la primera plantilla "debe darse, exclusivamente, como consecuencia del Covid, y no por la concurrencia adicional de unas lesiones no relacionadas", como sucedía en los casos de Jorge Molina y Kenedy, más Soldado en segundo término. No dándose esa circunstancia, "resulta aplicable el régimen y el concepto general de fuerza mayor del artículo 239 de RGRFEF, de modo que no se pueden invocar las lesiones para justificar la suspensión de un partido".

A los ocho futbolistas en teoría hábiles del primer equipo, se les unían doce jugadores de la cantera finalmente: los porteros Ángel y Rafa Romero (del juvenil); los defensa Pepe, Sergio Barcia y Fobi; los centrocampistas Isma Ruiz, Brunet, Carlos León, Álvaro Bravo y Eris Abedini; el extremo Echu; y el delantero Dani Plomer. Salvo los guardametas todos ellos del filial y con anticuerpos.

Hay que recordar que el Granada tenía dos casos confirmados en su plantilla de coronavirus, Jesús Vallejo y Antonio Puertas, más su primer entrenador, Diego Martínez, y dos de sus ayudantes: Raúl Espínola y José Alfonso Morcillo. Como lesionados, Víctor Díaz, Ramón Azeez y Quini. Fede Vico no pudo acudir porque fue a Chipre aunque no formaba parte de la lista UEFA.

En su comunicado, Competición argumentaba su postura. En relación a la disposición segunda de las bases dictadas con motivo del Covid-19, se establece: "El número mínimo de futbolistas de la primera plantilla (7) del artículo 223 seguirá plenamente vigente durante el desarrollo de toda la competición salvo cuando operen las causas del Covid descritas anteriormente en cuyo caso el número mínimo de jugadores con licencia de la primera plantilla para la disputa del partido y durante todo el desarrollo del mismo será de 5 jugadores de la primera plantilla, salvo que el club dispusiera de un número mayor (hasta 7) de jugadores de la primera plantilla habilitados para el encuentro".

Tanto la Real Sociedad como LaLiga se opusieron a la medida exponiendo, entre otras circunstancias, que "a tenor del artículo 239 del RGRFEF no concurre una causa de fuerza mayor", por cuanto dicho precepto dispone: "En ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

La Real no reclamará: gana su partido 2-0

La Real acabó ganando el partido 2-0 con goles de Monreal (21') y de Oyarzabal (26', de penalti), por lo que no reclamará la alineación indebida del Granada. Si lo hiciera, se le daría por ganado el partido pero con resultado de 3-0.

Real Sociedad y Granada se medían en uno de los encuentros con más emoción de la jornada. El cuadro donostiarra, líder de LaLiga, recibía a los nazaríes, que ocupan puestos europeos, para tratar de consolidarse en el liderato del torneo de la clasificación.