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FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISAFP
Jonathan van Haaster
Traducido por

El gran talento Konstantinos Karetsas marca el gol que da la victoria al Borussia Dortmund ante el Real Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
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El Borussia Dortmund se ha situado junto al Real Betis en la clasificación de la Liga de Campeones. El equipo de Niko Kovac ganó 2-1 el duelo ante los españoles. Konstantinos Karetsas (18) marcó el gol de la victoria en el Signal Iduna Park poco después del empate de Aitor Ruibal. Tanto el Dortmund como el Betis suman nueve puntos tras cuatro partidos y siguen bien posicionados.

El Dortmund, con Joey Veerman en el once inicial, dominó los primeros minutos y generó varias ocasiones peligrosas. Serhou Guirassy recibió el balón dos veces en posiciones favorables, pero el goleador guineano no supo aprovecharlas.

Después, el Betis entró mejor en el partido y creó peligro sobre todo por la izquierda, donde Abde Ezzalzouli se lo puso muy difícil a Waldemar Anton en varias ocasiones. Sin embargo, las buenas jugadas del marroquí dieron tan poco fruto como las del otro extremo del campo.

Poco después del descanso llegó el primer gol, a favor del Dortmund. Anton encontró a Julian Ryerson, que asistió a Jobe Bellingham, pero Álvaro Valles detuvo el remate a bocajarro del inglés. Fábio Silva, exjugador del PSV, aprovechó el rechace: 1-0.

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El Dortmund no logró mantener la ventaja. Anton cometió un error con un pase desastroso y sus compañeros no pudieron reaccionar a tiempo para cortar el centro de Ezzalzouli. Ruibal remató a la red en el segundo palo: 1-1.

El Dortmund no se vino abajo y pronto volvió a adelantarse. Valles, que hasta entonces estaba realizando una gran actuación, no estuvo acertado ante el disparo de Karetsas, que remató de inmediato tras un magnífico control: 2-1.

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