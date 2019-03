El gran elogio de Arthur a Vidal, su competencia en el Barcelona: "Es un privilegio jugar a su lado"

El volante brasileño descartó algún tipo de rivalidad con el chileno en el mediocampo del conjunto catalán.

Este miércoles, buscará su clasificación a los cuartos de final de la , cuando reciba en el Camp Nou al Olympique de en un partido donde asoma Arthur como titular en desmedro de Arturo Vidal. La ida se selló sin goles.

Precisamente el brasileño habló en la antesala del choque, y se refirió a la lucha que tiene con el volante chileno por un puesto en la oncena de Ernesto Valverde, sin embargo, descartó algún tipo de rivalidad con el ex Bayern Munich y hasta lo llenó de elogios.

"Es un privilegio para mí jugar al lado de estos grandes jugadores. No solo Arturo. Realmente soy joven y aprender al lado de los mejores es bueno. Me siento privilegiado de formar parte de este grupo. Hay competitividad, pero nos ayudamos, somos amigos y buenos compañeros. El técnico también me ayuda a ser mejor", declaró el nacido en Goias.

Además, el ex Gremio agregó sobre lo mismo: "El Barcelona tiene su propio estilo, juegue quien juegue. Los aficionados saben que todos tienen sus características. Siempre he jugado para ganar. Es un privilegio jugar con la competencia de futbolistas que hay en el equipo. Soy joven y debo aprender mucho".

Y respecto a la confianza del Txingurri, para alinearlo desde el arranque, el mediocampista sostuvo que "siento una gran responsabilidad. Debo responder a estas altas expectativas generadas. No me tengo que dejar deslumbrar, no me puedo parar y pensar que ya lo he hecho todo. Tengo que seguir mejorando cada día".

En cuanto a la llave ante los franceses, comentó: “Estamos muy concentrados para poder jugar el partido. Sabemos el riesgo que tenemos y las esperanzas que tenemos son importantes. Hay que estar muy concentrado para poder ganar este miércoles”.

Finalmente, habló sobre su relación con la competencia. "Es una competición especial. En Wembley sentí algo increíble. No lo había sentido nunca. Estar muy metido en esta competición no debe ser diferente, pero debemos estar muy centrados. Sueño mucho con esta competición. Estoy seguro que será un gran espectáculo y evidentemente somos más fuertes con los jugadores que tenemos. Vamos a buscar la victoria", cerró.