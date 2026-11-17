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Con dos victorias convincentes en dos partidos, Alemania se aseguró finalmente el primer puesto de su grupo en la Nations League por delante de Países Bajos. Los ganadores y los (pequeños) damnificados de la segunda concentración de Klopp.

Jürgen Klopp no pudo disimular ni por un momento su sonrisa permanente el lunes por la noche. ¿Y para qué iba a hacerlo? En el Estadio Olímpico de Berlín, su equipo arrolló por 5-0 precisamente a su gran rival del país vecino .

Si la etapa del nuevo seleccionador sigue siendo tan exitosa, puede que este partido pase a la historia de la federación alemana como el momento en que despertó una nueva selección capaz, por fin, de volver a entusiasmar.

Klopp dijo el lunes en la ARD que ya había quedado "prendado" de su amplísima convocatoria de 44 jugadores durante su primera concentración como seleccionador. Ahora habló de un "grupo muy especial" que había ganado de forma convincente los partidos contra Serbia y Países Bajos. Tiene en su equipo a "futbolistas maravillosos, personas extraordinarias": "Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos".

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"Todos", añadió Klopp, "se van a casa con una sonrisa". Pero puede que eso no se aplique a todos los internacionales. Porque, aunque hubo muchos ganadores claros en esta segunda concentración, algunos jugadores también regresan a sus clubes al menos como pequeños damnificados.

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Perdedor: Felix Nmecha, por ahora sin motivos para celebrar

En los últimos días, la conversación en torno al centrocampista del Borussia Dortmund estuvo dominada sobre todo por su muy controvertido gesto de celebración, que volvió a hacer tras uno de los dos goles que marcó en el partido de Bundesliga contra el SV Elversberg el fin de semana anterior al parón internacional.

El departamento de aficionados y promoción del BVB , el club aurinegro por medio de Hans-Joachim Watzke y también la federación alemana le pidieron entonces, con mayor o menor claridad, que se distanciara expresamente de la campaña "The King’s Return", apoyada por Nmecha, y de la red evangélica "Ballers in God", a la que, entre otras cosas, se acusa de condenar el aborto como "el plan de Satanás" y que además es considerada homófoba y contraria a las personas queer.

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Nmecha acabó atendiendo esa petición y no solo publicó un comunicado propio en el que volvió a aclarar que con su gesto no había querido ponerse en primer plano ni a sí mismo ni a ninguna organización. También habría prometido al Borussia Dortmund y a la federación alemana renunciar por completo en el futuro a esa polémica celebración y expresar su fe de otra manera.

Es pura especulación plantear si todo ello influyó en la decisión de Jürgen Klopp de dejar al centrocampista en el banquillo tanto contra Serbia como contra Países Bajos y concederle únicamente una breve aparición de nueve minutos; además, parece poco probable. Lo cierto es que Nmecha podría haber perdido durante el parón internacional no solo buena parte del aprecio de los aficionados alemanes, sino también, posiblemente, su puesto de titular en la selección.

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Para ser justos, eso tuvo menos que ver con él mismo, pues, como ya se ha mencionado, el viernes por la noche solo jugó nueve minutos contra los serbios, que con el brillante rendimiento del trío formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz. Los tres convencieron en ambos partidos (más sobre ello a continuación) y, por tanto, deberían estar por delante de Nmecha en la jerarquía de Klopp por ahora. Lo mismo parece aplicarse a Tom Bischof, que había destacado en la anterior concentración y recibió del seleccionador algo más de media hora contra Serbia y Países Bajos.

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Perdedor: Yann Aurel Bisseck pasa a ser el quinto en discordia con Klopp

En la derrota por 0-1 contra Grecia a finales de septiembre, el central del Inter de Milán había sido todavía uno de los pocos motivos de esperanza de una selección alemana que rindió a un nivel bajo . Por eso, y también porque Waldemar Anton, del Borussia Dortmund, un rival de peso por el puesto, era baja por lesión, se consideraba que tenía buenas posibilidades de ser titular contra Serbia y Países Bajos.

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Pero Klopp parece apostar por ahora por otros jugadores. Contra Serbia, junto a Jonathan Tah, que convenció en los dos partidos (más sobre ello a continuación), empezó Malick Thiaw en el centro de la defensa y cumplió con creces, como ya había hecho en el partido de ida contra los europeos del este y en el 0-0 frente a Grecia. El seleccionador valora especialmente del jugador del Newcastle United su capacidad para iniciar el juego con pases verticales y su estatura de 1,94 metros, que resultó ventajosa ante unos serbios que recurrían a los balones largos y jugaban con mucha fortaleza física.

También parece ocupado el puesto de lateral derecho en la línea de cuatro, donde Bisseck podría jugar en teoría. Ahí Philipp Treu, del SC Freiburg, es la opción claramente preferida de Klopp. Además, en las últimas semanas el seleccionador no ha dejado de elogiar a Finn Jeltsch, del Stuttgart, que por fin debutó con Alemania contra Países Bajos y que, al igual que Bisseck, puede jugar tanto por la derecha como en el centro de la defensa de cuatro.

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Lennart Karl, damnificado por un debut sensacional con Alemania

Como Felix Nmecha, Lennart Karl fue noticia en las últimas semanas menos por sus grandes regates, sus goles vistosos y, en general, sus propias actuaciones deportivas, aunque estas mostraron una clara mejoría en los partidos previos al parón internacional, que por acontecimientos extradeportivos sobre los que apenas podía influir .

Uli Hoeneß, figura influyente del Bayern, expresó a principios de noviembre, en una extensa entrevista con la BR, la opinión de que Karl, de solo 18 años, debería mostrarse un poco más humilde en público . "Creo que he participado en el 50 % de sus goles de los últimos días, después de que alguien dijera algo sobre su vida privada. También tenemos la obligación de orientar un poco a los jugadores jóvenes", sostuvo Hoeneß.

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Con la selección, Karl al menos tuvo una breve participación contra Países Bajos, después de pasar todo el partido frente a Serbia en el banquillo. Klopp subrayó que eso no se debió en absoluto a una falta de disposición del joven para jugar, sino simplemente a que había elegido a otros futbolistas .

Karl es "un joven maravilloso. Todos somos un poco diferentes en un aspecto u otro. Ha entrenado extraordinariamente bien, está plenamente integrado en el equipo y hoy no ha jugado porque en su posición lo ha hecho alguien que también juega bastante bien al fútbol", explicó el seleccionador. Por supuesto, el jugador del FC Bayern Múnich sigue teniendo un papel decisivo en sus planes.

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Sin embargo, Brajan Gruda, principal competidor de Karl en el extremo derecho, jugó tan bien en su debut contra Serbia que Klopp también lo alineó ante Países Bajos, donde volvió a convencer: en el 5-0 ante la Oranje destacó otra vez con dos asistencias y un gol, algo que no se lo pondrá precisamente más fácil a Karl en un futuro próximo. El puesto en el centro, en cualquier caso, parece adjudicado a Florian Wirtz.

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Ganadores: los nuevos extremos de Jürgen Klopp entusiasman más allá del ataque

Así, mientras Karl, pese a su evidente mejoría en el Bayern, solo pudo disputar ocho minutos contra Países Bajos, Alemania podría haber encontrado una nueva pareja de extremos.

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Y es que, en perjuicio de Karl, Brajan Gruda ofreció un espectáculo impresionante tanto contra Serbia como contra Países Bajos. El atacante del RB Leipzig, por fin libre de lesiones cuando lo llamó la selección absoluta, firmó un estreno sensacional.

Tras su gol de ensueño y su impecable actuación contra Serbia , Klopp incluso sintió lástima por su rival directo . Tras su actuación ante Países Bajos, con un gol y dos magníficas asistencias (un pase picado con el exterior a Wirtz y una falta precisa hacia Schlotterbeck), probablemente podría decirse lo mismo de Jurrien Timber e Ian Maatsen, que no lograron frenar a Gruda en ningún momento.

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Los últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League podrían haber marcado el comienzo de una gran trayectoria de Gruda con Alemania, siempre que consiga mantenerse libre de lesiones. En el extremo derecho, eso parece seguro, el futbolista del Leipzig debería partir como titular en los cuartos de final del próximo mes de marzo.

Derry Scherhant ya era considerado uno de los grandes ganadores de la nueva etapa de Klopp después de sus actuaciones contra Serbia y Grecia a principios de octubre. Reforzó aún más esa condición con un partido por momentos deslumbrante ante Países Bajos en el que fue su antiguo estadio: el Olímpico de Berlín.

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El jugador de 24 años contribuyó a la goleada con un golazo que abrió el marcador y una asistencia, tras un disparo al poste, para el tanto que fijó el resultado definitivo. Sus numerosos regates a gran velocidad provocaron una y otra vez murmullos de expectación en el estadio. Había sido una "satisfacción" demostrarles lo que podía hacer a sus antiguos críticos, que como máximo le auguraban una carrera en la "Regionalliga", dijo Scherhant después.

También es cierto que Scherhant mostró problemas para combinar directamente con los laterales izquierdos situados detrás de él, Nathaniel Brown y Maximilian Mittelstädt (algo que frustró visiblemente a Brown en repetidas ocasiones contra Países Bajos). Sin embargo, eso se puede trabajar.

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No hay duda: Scherhant también desempeñará un papel importante con Klopp en los cuartos de final de la Nations League si sigue rindiendo en el SC Freiburg y se mantiene libre de lesiones.

Rivales destacados de la nueva pareja de extremos como Said El Mala, que, al igual que Karl, solo dispuso de cuatro minutos para mostrarse y también figura entre los pequeños damnificados, Karim Adeyemi del Bacelona o Kevin Schade del Brentford tendrán que esperar su turno. También porque Klopp no solo quedó encantado con las cualidades ofensivas de Scherhant y Gruda.

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"Los dos saben jugar al fútbol, madre mía", dijo Klopp antes de añadir significativamente: "Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido tremendo. Eso es lo que al final define a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero, al final, se trata de la pasión y el esfuerzo que pones en ello".

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Ganadores: Joshua Kimmich y Aleks Pavlovic. Klopp ha aprendido de un error decisivo de Nagelsmann

"Pasión y esfuerzo" también son buenas palabras para describir lo que aportan Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich sobre el césped, si dejamos a un lado sus extraordinarias cualidades futbolísticas.

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La compenetrada pareja del Bayern convenció tanto contra Serbia como contra Países Bajos y parece descartado que Klopp repita uno de los mayores errores de Julian Nagelsmann y vuelva a separar a los jugadores del Bayern en el centro del campo.

Con los años, Pavlovic y Kimmich han desarrollado una gran sintonía en el conjunto muniqués y su juego conjunto se ha vuelto incluso algo más imprevisible, porque Pavlovic ya puede asumir con más frecuencia la conducción del balón, como hizo contra Países Bajos, y generar ocasiones clarísimas con pases incisivos hacia los delanteros que acaban en gol, como contra Serbia . Su pase a Kai Havertz antes del 2-0 de Wirtz fue de primer nivel.

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Klopp también destacó después del partido en la ARD que Kimmich y Pavlovic habían analizado por su cuenta el planteamiento de los neerlandeses y "encontrado buenos ajustes" . Precisamente equilibrio y capacidad de adaptación le habían faltado al centro del campo alemán en el Mundial, cuando Nagelsmann desplazó a Kimmich a la derecha y emparejó a Pavlovic con Felix Nmecha.

Una decisión que terminó teniendo consecuencias muy negativas para ambos . Salvo en la cómoda victoria inicial contra Curazao y, en el caso de Nmecha, en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil, los dos firmaron Mundiales pésimos para el nivel que tienen.

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Las actuaciones contra Serbia y la Elftal deberían haber zanjado cualquier debate sobre si Alemania puede prescindir de Kimmich, una idea que Klopp ya había calificado de tontería . Nmecha y Tom Bischof son alternativas de calidad; Angelo Stiller, Anton Stach y Mika Baur posiblemente también tengan otra oportunidad de mostrarse algún día. Pero el eje del centro del campo de Klopp ha quedado definido por ahora en estos días de mediados de noviembre.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Ganador: Philipp Treu, la baza de Klopp para resolver una posición problemática, vuelve a responder

Eso también se debe a que Klopp, a diferencia de sus desafortunados predecesores, por fin ha resuelto el gran problema del equipo. En el lateral derecho, Philipp Treu se ha convertido en muy poco tiempo en una opción sin alternativa . Cuando Klopp sorprendió con la convocatoria del jugador del Freiburg para su primera concentración, al técnico de 59 años le extrañaron las reacciones de sorpresa.

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"En Alemania decimos que no tenemos laterales derechos. Philipp Treu debe preguntarse: '¿Eh? ¿De qué están hablando?'", reflexionó Klopp entonces. Treu le dio la razón y, en los cinco partidos que ya ha disputado con la selección, también ha logrado inculcar esa idea de forma duradera al aficionado alemán de a pie.

Treu es, y volvió a demostrarlo contra Serbia y Países Bajos, un jugador sumamente fiable tanto en defensa como en ataque, que aporta lo que Klopp exige a todos sus futbolistas: voluntad y esfuerzo inquebrantables. En el mejor de los casos, incomoda a sus rivales ya en el momento en que reciben el balón y afronta los duelos con agresividad. En ataque, su entendimiento con Gruda funcionó por momentos realmente bien. Unas veces Treu doblaba por fuera y daba así más amplitud al juego; otras se cerraba por dentro cuando Gruda ocupaba la banda.

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Probablemente ni el propio Klopp calificaría a Treu de jugador de clase mundial, pero, con sus indudables virtudes, ya es la mejor solución y la que más ha demostrado su valía en el lado derecho. A largo plazo podría resultar un acierto absoluto.

"En determinados momentos teníamos que encontrar personas que te permitieran dar el siguiente paso. Y si yo pudiera ser esa persona para Philipp, me alegraría mucho", había dicho Klopp ya en septiembre. Puede que diera en el clavo.

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Ganador: Jonathan Tah es indispensable para Klopp, a diferencia de lo que ocurre en el FC Bayern

A diferencia de lo que ocurre en la derecha, Klopp tiene incluso algo parecido a un problema de abundancia en el centro de la defensa, cuyo gran perjudicado ahora mismo es, como ya se ha mencionado, Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw; a ellos se suma el joven Jeltsch, un futbolista versátil que, gracias a su velocidad, también puede jugar por fuera.

Al menos a la vista de los últimos partidos contra Serbia y Alemania, Tah puede sentirse ganador. Mientras Schlotterbeck se quedó sorprendentemente en el banquillo frente a Serbia y Thiaw jugó en su lugar (según Klopp, por su capacidad en el juego aéreo), Tah disputó los 90 minutos de ambos encuentros.

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Aunque cometió la falta que dio lugar al libre directo previo al 1-3 contra Serbia, el central, que últimamente ha atravesado algunas dificultades en el Bayern, sigue pareciendo indispensable para Klopp. El jugador de 30 años no gozaba últimamente de una condición de indiscutible en el club alemán más laureado, porque Min-jae Kim presionaba con buenas actuaciones, mientras Tah mostraba una y otra vez inseguridad y falta de agilidad y, en los importantísimos duelos individuales del sistema de Kompany, a menudo solo lograba salir del paso cometiendo una falta.

El resultado: Tah pasó los 90 minutos en el banquillo en los grandes partidos de Bundesliga contra el RB Leipzig y el BVB; en la Champions League solo pudo jugar 45 minutos contra el Arsenal porque Kim tuvo que salir por molestias físicas.

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Con Klopp, sin embargo, sigue siendo titular pese a que ahora mismo no está en su mejor momento. Si recupera ese nivel, todo apunta a que él y Schlotterbeck formarán la pareja titular, como con Nagelsmann. Al menos tiene asegurada la confianza del seleccionador. En los cuatro encuentros para los que Tah fue convocado, jugó los 90 minutos.

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Selección alemana: clasificación final del grupo 2 (Liga A)