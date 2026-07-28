Un informe periodístico afirmó, este martes, que el Paris Saint-Germain prepara una sorpresa mayúscula para el Real Madrid, que supondría un auténtico mazazo si llegara a materializarse.

Y mientras el Real Madrid y el Leipzig continúan negociando para cerrar el fichaje del ecuatoriano Yan Diomande, nuevos intermediarios, cercanos al Paris Saint-Germain, tratan de liderar el último ataque parisino.

El diario "L'Équipe" señaló: "¿Y si la saga de Yan Diomande (19 años) no hubiera terminado todavía? A pesar de estar cerca de incorporarse al Real Madrid, el extremo marfileño, que ya aceptó hace días un contrato con el club español (los informes apuntan a una cantidad que oscila entre 50 y 55 millones de euros a lo largo de cinco años), estuvo presente en los entrenamientos del Leipzig el martes".

Y añadió: "El Real Madrid y el club alemán aún no han alcanzado un acuerdo definitivo sobre su traspaso. ¿Podría esta situación beneficiar al Paris Saint-Germain? Con la creciente probabilidad de un traspaso de Bradley Barcola al Liverpool, el club parisino cuenta ahora con nuevos argumentos para intentar reactivar esta operación".

"L'Équipe" prosiguió: "Internamente, el Paris Saint-Germain, que anunció oficialmente —mediante un comunicado de prensa— su retirada de la carrera, sabe que el jugador siempre se sintió atraído por el proyecto parisino. Ello se debe a que muchos de sus familiares son aficionados del club, además de que la idea de jugar bajo las órdenes de Luis Enrique le seduce enormemente. El número de interesados en él ha aumentado notablemente en los últimos días, lo que ha provocado un incremento considerable del valor exigido por la operación".

El diario lanzó la sorpresa al afirmar: "En las últimas horas, nuevos intermediarios, de los que se dice que están mucho más próximos al Paris Saint-Germain, han intentado reconducir la situación y reanudar el contacto. ¿Es esto suficiente para hablar de un último ataque parisino? Esta posibilidad ganó credibilidad este martes, siempre que el Real Madrid no cierre la operación antes".