El goleador de la Copa del Golfo 26 bajo una lluvia de silbidos: la afición de Arabia Saudí sorprende a Abdullah Al-Hamdan

La afición de la selección de Arabia Saudí sorprendió a su jugador Abdullah Al-Hamdan con una reacción inesperada, tras su discreta actuación en el primer partido de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, la "Copa del Golfo 27", ante Kuwait.

La selección saudí venció a su par kuwaití por 1-0 este miércoles, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

En el minuto 83 del encuentro, el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió retirar del partido a su delantero Abdullah Al-Hamdan y dar entrada a Firas Al-Buraikan en su lugar.

Mientras abandonaba el terreno de juego, Al-Hamdan se vio sorprendido por la afición saudí, que lanzó silbidos en su contra, mientras otros intentaban aplaudirle para animarlo, respaldarlo y apoyarlo.

El delantero del Al-Nassr ofreció un nivel modesto durante el duelo ante Kuwait, ya que falló más de una ocasión clara de gol, lo que le convirtió en blanco de fuertes críticas por parte de la afición saudí.

Todo esto pese a que Al-Hamdan fue el máximo goleador de la pasada edición del torneo del Golfo, la "Copa del Golfo 26", con 3 goles, empatado con el bahreiní Mohamed Marhoon y el omaní Issam Al-Sobhi.