El gol de Sadílek no basta para la República Checa: Sudáfrica resurge de entre los muertos

República Checa y Sudáfrica empatan 1-1 en Atlanta, gracias a un penalti tardío de los Bafana Bafana. Ambos suman un punto. Más tarde jugarán Corea del Sur y México, que ya tienen tres.

A los cinco minutos, la República Checa se adelantó: Sadilek, ex del PSV y Twente, recibió dentro del área y marcó el 1-0, su segundo gol con la selección.

Tras el temprano gol, Sudáfrica respondió con un disparo de Oswin Appollis desde lejos que, tras desviarse, rozó el poste.

Al final del primer tiempo, el público se animó un instante en una mitad bastante floja. Un centro parecía fácil para el portero del PSV, Matej Kovar, pero lo soltó; Sudáfrica no lo aprovechó.

Tras el descanso, la República Checa apretó: un disparo de Lukáš Červ y un cabezazo de Patrik Schick obligaron a intervenir a Ronwen Williams.

En la segunda parte, Sudáfrica buscó el gol con todos sus delanteros, salvo Lyle Foster, en una decisión sorpresiva de Hugo Broos.

Finalmente, Sudáfrica no necesitó a Foster: Pavel Sulc bloqueó un disparo con el brazo y se señaló penalti.