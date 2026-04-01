El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente el incidente racista ocurrido durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto, que se disputó ayer martes en el estadio «RCDE» (Estadio del Espanyol) de Barcelona, en el marco de los preparativos de ambos equipos para el Mundial de 2026.

El partido terminó en empate a cero (0-0), pero se vio empañado por unos lamentables incidentes, ya que un grupo de aficionados coreó consignas hostiles hacia los musulmanes y silbó durante la interpretación del himno nacional egipcio.

Los responsables del estadio intervinieron en más de una ocasión para advertir a los aficionados, mientras que la policía catalana abrió una investigación sobre el incidente, calificado de «islamofobia y xenofobia».

Sánchez declaró en un tuit publicado en su cuenta oficial de «X»: «El incidente de ayer en Cornellá es inaceptable y no debe repetirse; no podemos permitir que una minoría retrógrada empañe la imagen de España, un país plural y tolerante, y la selección nacional de fútbol y su afición no son una excepción».

Expresó su pleno apoyo a los deportistas que sufrieron estos ataques y elogió a todos aquellos que contribuyen con respeto a construir una sociedad mejor, diciendo: «Expreso mi más sincero apoyo a los deportistas que han sufrido este incidente y aplaudo a todos aquellos que contribuyen, con su respeto, a hacer de nuestro país un lugar mejor».

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La Federación Española de Fútbol y el seleccionador Luis de la Fuente, además de jugadores destacados como Pedri y Lamine Yamal (quien confirmó ser musulmán y calificó los cánticos de «ignorantes y racistas»), condenaron enérgicamente estos comportamientos, subrayando que no representan los valores del deporte ni del pueblo español.

Este incidente se produce en el contexto de los preparativos de ambas selecciones para la fase final del Mundial de 2026, en el que la selección egipcia busca adquirir experiencia frente a potentes selecciones europeas, mientras que la selección española (campeona de Europa) continúa formando su joven equipo de cara a las grandes competiciones.