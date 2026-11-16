El gigante de la perfumería Coty responde a la demanda de David Beckham por 41 millones de dólares por la venta de sus fragancias en Poundland

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Sir David Beckham mantiene una batalla legal con Coty después de que se encontraran fragancias de su marca a la venta en tiendas de descuento y gasolineras. Su empresa reclama al menos 41 millones de dólares en concepto de indemnización, pero el gigante de la perfumería niega todas las acusaciones, pide que se desestime la demanda y sostiene que la disputa responde en realidad a su intención de pasarse antes de tiempo a un competidor.

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La empresa de Beckham lleva a Coty ante los tribunales

Sir David Beckham mantiene una disputa legal con Coty, la empresa que distribuye los perfumes de su marca, después de que se encontraran productos a la venta en tiendas de descuento y gasolineras. Según informa The Athletic, los documentos judiciales recogen la «conmoción y consternación» de Beckham al ver sus Eau de Toilette y Eau de Parfum en cestas de ofertas.

La demanda, presentada en Nueva York, corre a cargo de DB Ventures, la empresa con sede en Londres que el presidente y copropietario del Inter Miami creó para gestionar sus derechos de imagen y acuerdos comerciales. Reclama una indemnización de «no menos de 41 millones de dólares» y solicita la rescisión del contrato.

«Desesperación y codicia»: la acusación por las ventas en Poundland

DB Ventures, que describe al exjugador del Manchester United e Inglaterra, de 51 años, como «una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la moda deportiva y los negocios», afirma que su «imagen de lujo» se ha «cultivado cuidadosamente» durante décadas. Sus documentos judiciales señalan: «Coty distribuyó las fragancias David Beckham a través de las tiendas de descuento Poundland, lo que permitió vender el producto a precios de tiendas de todo a un dólar y asociar la marca David Beckham con productos baratos y rebajados».

La empresa sostiene que se vendieron existencias por un valor estimado de 24,2 millones de dólares (18,2 millones de libras) a través de «canales de distribución no autorizados y con descuentos propios de una liquidación», y pregunta: «¿Cómo pudo ocurrir algo así? Por desesperación y codicia». También afirma que una auditoría reveló que Coty declaró 123 millones de dólares (93 millones de libras) menos en ventas netas, lo que le costó 6 millones de dólares (4,5 millones de libras) en royalties.

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Coty niega las acusaciones y pide que se desestime la demanda

Coty ha negado todas las acusaciones y ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Nueva York para que la demanda «se desestime en su totalidad». La empresa sostiene que la demanda se ha presentado indebidamente en Nueva York, insiste en que una campaña de marketing no autorizada fue un incidente aislado que se resolvió de inmediato y niega haber incumplido el contrato. «No se trata de proteger la marca David Beckham», afirma.

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Coty sostiene que DB Ventures ya ha llegado a un acuerdo con uno de sus competidores y quiere que el tribunal «fabrique una salida anticipada del contrato». Sus abogados añaden: «Las cifras de los supuestos daños y perjuicios son totalmente especulativas porque se extrapolan de una auditoría incompleta». Y continúan: «Una supuesta discrepancia detectada a mitad de una auditoría sin terminar no constituye un incumplimiento».

¿Qué pasará ahora en la disputa por los perfumes de Beckham?

El Tribunal Supremo de Nueva York debe decidir ahora si el caso sigue adelante. Coty produce 45 fragancias con la marca Beckham, pero Interparfums tendrá la licencia a partir de enero de 2027 tras un nuevo acuerdo alcanzado por Authentic Brands Group, propietaria del nombre Beckham.

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Coty sostiene que la demanda busca «acelerar una decisión comercial» para pasarse a un competidor antes de que su contrato actual expire en 2028.