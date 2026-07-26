El gigante de Italia prepara la oferta oficial: la estrella de Argentina se acerca a su regreso al Calcio

El Inter de Milán continúa trabajando en reforzar sus filas durante el mercado de fichajes de verano, situando el refuerzo de la línea defensiva entre sus prioridades, mientras el campeón de la Serie A busca añadir un elemento con experiencia y calidad antes del inicio de la nueva temporada, al tiempo que se aceleran los contactos con uno de los defensas más destacados de la Premier League.

La cadena italiana Sportmediaset reveló que el Inter ha intensificado sus negociaciones con el Tottenham Hotspur para hacerse con el defensa argentino Cristian Romero, quien ha manifestado su aceptación de regresar a la Serie A cinco años después de su salida del Atalanta.

Según el informe, Romero, de 28 años, considera que el traspaso al Inter representa el paso ideal en su carrera, tras haber alcanzado la final del Mundial 2026.

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Añadió que la directiva del Inter se prepara para presentar la primera oferta oficial, que incluye la cesión del jugador con obligación de compra, en una operación cuyo valor total asciende a 40 millones de euros.

Se espera que el director deportivo del club italiano, Piero Ausilio, celebre una nueva ronda de negociaciones con los responsables del Tottenham durante los próximos días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

El Tottenham exigía en un principio 50 millones de euros a cambio de renunciar a su capitán, aunque el claro deseo de Romero de incorporarse al Inter ha otorgado al club italiano una ventaja en las negociaciones.

Esto se produce en un momento en el que el Tottenham ha reordenado sus opciones defensivas este verano, después de haber fichado a Jan Paul van Hecke y Marcus Senesi, lo que lo ha hecho más flexible a la hora de estudiar las ofertas presentadas por Romero.

El informe aseguró que no se espera que el acuerdo con el jugador represente un obstáculo, tras las conversaciones positivas con sus representantes, mientras ambos clubes continúan trabajando para cerrar la operación antes del cierre del mercado de fichajes.

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