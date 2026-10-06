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FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP
Bart DHanis
Traducido por

El Getafe, rival del Ajax, se reforzará con un seis veces ganador de la Champions League

Fichajes
Ajax

Dani Carvajal regresará probablemente pronto a los campos españoles. El lateral derecho acabó contrato el pasado verano con el Real Madrid y todavía no tiene nuevo club. Según MARCA, eso cambiará pronto.

El diario español escribe este martes que está en conversaciones con el Getafe. En los últimos meses, Carvajal se ha entrenado de manera individual y, al parecer, ha reflexionado mucho sobre su futuro.

El Getafe busca experiencia con insistencia. Por eso, el club madrileño espera atar cuanto antes al defensa de 34 años.

La operación aún debe definirse y tiene en el control económico de LaLiga su mayor obstáculo, ya que el salario de Carvajal en el Real Madrid era muy alto y el límite del Getafe es mínimo.

Aunque Carvajal no va a ganar ni de lejos lo que cobraba en el Madrid, la operación sí debe recibir la luz verde de LaLiga.

Si el Getafe logra cerrar el fichaje de Carvajal, podría jugar más adelante este año en el Johan Cruijff ArenA. El 17 de diciembre está programado el duelo de la Conference League ante el Ajax.

Carvajal disputó en total más de 450 partidos con el primer equipo del Real Madrid. Fue cuatro veces campeón de España y en seis ocasiones levantó la Champions League.

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