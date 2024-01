El gesto y la celebración de Vinicius en el 1-1 del Real Madrid ante el Atlético: ¿qué significa y por qué lo hizo?

El brasileño festejó alocadamente el empate parcial del conjunto merengue en el derbi.

Por los octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Civitas Metropolitano. Los de Simeone comenzaron arriba en el marcador gracias a Lino, pero sobre el final de la etapa inicial un error de Oblak volvió a poner el duelo en tablas.

Sigue en vivo y en directo el Atlético Madrid vs Real Madrid, por los Octavos de Final de la Copa del Rey 2023-24

Una vez más, Vinicius Junior se volvió protagonista en las polémicas. El brasileño se dirigió de frente a las gradas colchoneras para celebrar la igualdad alocadamente. Con gestos provocativos, que rozaron lo sexual, le faltó marcadamente el respeto al Atleti.

"A veces no soy sólo yo, yo no soy un santo, a veces hablo demasiado y hago regates que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños", había expresado el '7' merengue tras su hattrick en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.