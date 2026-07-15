El Génova rinde homenaje a su histórica victoria en Anfield con una nueva equipación local de Kappa de estilo vintage

Una noche legendaria en Anfield que perdurará en el recuerdo

El nuevo diseño rinde homenaje a un hito del fútbol italiano: el 18 de marzo de 1992. Esa noche el Génova viajó a Merseyside y venció 2-1 al Liverpool, convirtiéndose en el primer equipo italiano en ganar en Anfield en una competición europea. El resultado eliminó a los Reds de Graeme Souness en cuartos de la Copa de la UEFA y quedó grabado en la memoria del Stadio Luigi Ferraris.

Frente a un Liverpool con Ian Rush, Steve McManaman y John Barnes, el Génova dio una lección de fútbol y avanzó a semifinales. Ahora, 35 años después, el club rinde homenaje a esos jugadores en la temporada 2026-27. La campaña de lanzamiento, titulada «You’ll Never Run Alone», celebra el vínculo entre el club y su afición.

Estilo retro con tecnología actual

En colaboración con Kappa, la equipación recupera elementos icónicos de los noventa: mitades roja y azul, cuello vintage y detalles que recuerdan a la camiseta de 1992. Pero bajo ese aire clásico se esconde la última tecnología: tejido técnico reciclado KOMBAT™ Pro, ligero, transpirable y listo para el fútbol actual.

La camiseta es ligera, transpirable y permite total libertad de movimiento. Pero lo que más destaca es su carga emocional: une el pasado y el presente y se convierte en un objeto de culto para la afición.

Homenaje a los héroes y a un capitán fallecido

Para celebrarlo, el Génova reunió a cinco iconos de aquella plantilla de 1992: Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente y Ferroni. Estas estrellas se juntaron de nuevo en una campaña de No Panic Agency, inmortalizada por el fotógrafo Andrea Venturini. Las imágenes recuerdan el palmarés europeo del club y el legado de aquella generación.

La campaña también rinde homenaje al difunto Gianluca Signorini. El ex capitán, fallecido en 2002, fue el alma del equipo que conquistó Anfield. Su legado sigue unido a la identidad del club, y la equipación local 2026-27 hará que la próxima generación de aficionados rossoblu nunca olvide su noche más memorable como líder. Un homenaje merecido a un equipo que soñó y a un capitán que lo llevó lejos.