Al mismo tiempo, el gol de Haaland fue el único en el partido en casa del Manchester City ante el Coventry City, recién ascendido a la Premier League. De este modo, los Cityzens celebraron su tercera victoria en el tercer partido de liga de la temporada y se colocaron provisionalmente en lo más alto de la tabla.

Haaland marcó en el minuto 26 tras una asistencia de Antoine Semenyo. Fue su tercer gol de la temporada.

En el City debutaron dos caros fichajes: Iliman Ndiaye (70 millones de euros procedente del FC Everton) y el subcampeón del mundo Enzo Fernández, incorporado por 145 millones de euros en la recta final del mercado de fichajes desde el FC Chelsea.

Getty Images

Coventry sigue sin marcar: Lampard lamenta la derrota

Fernández se integró sin problemas en el centro del campo del sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, y participó en la jugada del gol de la victoria, antes de que Semenyo encontrara con un centro al segundo palo la cabeza de Haaland.

Sin embargo, pese a una clara superioridad territorial y a un mayor número de remates, la victoria del City no fue en absoluto cómoda. Coventry desperdició varias buenas ocasiones y bien habría merecido su primer gol de la temporada.

"No creo que mereciéramos perder el partido. Tuvieron mucha posesión, algo que también esperábamos, pero estuvimos muy bien organizados", dijo el técnico visitante Frank Lampard. "No tuvieron muchas ocasiones claras, y nosotros mismos tuvimos tres muy grandes. Siento mucho por los chicos que no hayamos podido llevarnos ni un punto."