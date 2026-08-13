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El Galatasaray le cierra la puerta al Al-Hilal en el caso de Osimhen

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No hay lugar para la negociación

El Galatasaray turco se niega a desprenderse de su delantero nigeriano Victor Osimhen durante el actual periodo de fichajes de verano, en medio del deseo del Al-Hilal saudí de incorporarlo para reforzar su ataque antes del comienzo de la nueva temporada.

Algunos informes de prensa habían señalado en el último periodo que Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, había pedido a su agente buscar ofertas en el extranjero como paso previo a su salida, ya que no se opone a poner fin a su etapa con el club si encuentra el proyecto adecuado.

En contrapartida, la directiva del club no parece aferrarse a su continuidad, aunque pone como condición la llegada de una oferta económica adecuada que preserve los derechos del club, algo que no ha sucedido hasta ahora.

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Previendo la salida del delantero francés, el Al-Hilal intenta reforzar su ataque con un fichaje de gran calibre, por lo que busca incorporar a Osimhen procedente del Galatasaray.

En este sentido, el periodista alemán de la cadena "Sky" Florian Plettenberg señaló que el Galatasaray recibió ayer miércoles una oferta por valor de 130 millones de euros para incorporar a Victor Osimhen, a través de un intermediario que trabaja en favor del Al-Hilal.

Añadió a través de su cuenta oficial en "X" que la oferta se presentó de forma verbal y que el Galatasaray no desea negociar en esta etapa ni tiene intención de entrar en ninguna negociación.

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