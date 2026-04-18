El Galatasaray aprovecha el tropiezo del Fenerbahçe y amplía su ventaja a cuatro puntos

El sábado, el Galatasaray, líder de la Süper Lig, aumentó a cuatro puntos su ventaja sobre el segundo, el Fenerbahçe, tras ganar 1-2 en casa del Gençlerbirligi SK.

Parecía que el Galatasaray se encaminaba hacia su 26.º título, pero en las últimas semanas perdió puntos ante el Trabzonspor (2-1) y el Kocaelispor (1-1).

Eso permitió al segundo clasificado, el Fenerbache, acercarse. Antes de este fin de semana, la diferencia era de solo dos puntos.

Sin embargo, el viernes el Fenerbache tropezó: encajó un gol en el octavo minuto de descuento y solo empató 2-2 en casa ante el Rizespor.

Al día siguiente, el Galatasaray aprovechó la ocasión. Noa Lang, que comenzó en el banquillo, entró a falta de un cuarto de hora.

Al descanso ya ganaba 0-2: Mauro Icardi inauguró el marcador tras una jugada de Yunus Akgün y este último marcó el segundo a puerta vacía.

En la segunda parte el partido se animó: anularon un gol a Leroy Sané por fuera de juego y M’Baye Niang recortó distancias de falta. No hubo más goles. Así, el Galatasaray da un gran paso hacia el título. La próxima semana recibe al Fenerbaçe.