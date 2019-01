Peter Lim decide el futuro de Marcelino, que cuenta con el apoyo de Alemany

El futuro de Marcelino está en las manos de Peter Lim. Como informó Goal en las últimas horas, el presidente y el director general del club se han desplazado a Singapur para informar de la situación, de primera mano, al máximo accionista del Valencia CF. Meriton parece haber perdido parte de la confianza depositada en Marcelino, que cuenta con el respaldo de Mateu Alemany, partidario de su continuidad, para no erosionar el proyecto. Ahora la pelota está en el tejado de Lim. Quiere escuchar a todas las partes y tomar una decisión en firme. Por el momento, fuentes consultadas por Goal aclaran que Marcelino seguirá en el banquillo ché en el próximo choque copero ante el Sporting y que, salvo eliminación, todo apunta a que también se sentará en el banquillo ante el Celta de vigo.

Murthy y Alemany, en Singapur. Tal y como informó Goal durante la tarde del pasado sábado, el club ya tenía prevista una reunión con el máximo accionista, Peter Lim para tomar el pulso de la situación del equipo, que tan disgustado tiene al máximo accionista, que espera una reacción inmediata. Los dos ejecutivos han viajado a la ciudad asiática para entrevistarse con Lim. Sin lugar a duda, el gran aval del trabajo de Marcelino en Valencia es Mateu Alemany. El director general del VCF considera que lo más prudente y coherente es mantener en el cargo al asturiano. Ese apoyo se debilitaría si se cae en Copa ante el Sporting y se reforzaría si se logra pasar en el torneo del KO y se gana en Balaídos al Celta en Liga. Otro empate como ante el Valladolid no serviría.

Dudas de Meriton. En el último mes, parte de la ejecutiva asiática que rige el día a día del club parece haber perdido cierta confianza en Marcelino. Conocen de primera mano el apoyo inquebrantable de Mateu Alemany, pero tienen serias dudas sobre la continuidad del asturiano. En lo que coinciden todos es en el gran riesgo que supondría hacer volar por los aires al arquitecto de un proyecto deportivo que ya lleva dos años y que estaba llamado a altas expectativas. En cualquier caso, ejecutarán la voluntad de Peter Lim. Él tendrá la última palabra. Quien paga, manda.

Política de fichajes. Tras la salida de Jeison Murillo al Barça, de Uros Racic al CD Tenerife y la de Michy Basthuayi al AS Monaco, el Valencia tiene margen en el Fair Play Financiero para acudir al mercado. El objetivo, un jugador de banda o un delantero centro. Uno de los objetivos de la cumbre en Singapur pasa por lograr el visto bueno de Peter Lim para la incorporación de nuevos jugadores. En este momento, la secretaría técnica tiene el nombre de varios jugadores sobre la mesa, pero no hay ninguna gestión avanzada. Según ha podido saber Goal, el nombre de Chicharito Hernández fue ofrecido al Valencia CF, pero se trata de un delantero que no es la primera opción de Marcelino.