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La relación entre Virgil van Dijk y Liverpool podría convertirse en uno de los asuntos más candentes del próximo mercado de fichajes, después de que las dudas empezaran a rodear el futuro del capitán neerlandés en Anfield, ante la ausencia de cualquier movimiento claro por parte de la directiva del club para renovar su contrato. Y mientras el veterano defensa espera la postura de Liverpool, el Milan observa la escena con enorme interés, con la aspiración de aprovechar el estado de parálisis para cerrar un fichaje de alto calibre que podría dotar a su defensa de una personalidad de liderazgo que echó de menos durante mucho tiempo.

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Según el diario italiano "Calciomercato", el Milan ha vuelto a plantearse seriamente el fichaje de Van Dijk, después de que el propietario del club, Gerry Cardinale, incluyera al defensa neerlandés en sus planes desde el pasado verano. Los dirigentes del Rossoneri consideran que su incorporación podría suponer un refuerzo excepcional, al estilo del impacto que generó el croata Luka Modric desde su llegada al equipo en el verano de 2025.

Las recientes declaraciones de Van Dijk sobre su futuro no resultaron tranquilizadoras para la afición del Liverpool, pese a que afirmó sentirse cómodo y expresó su deseo de seguir jugando al más alto nivel. El defensa neerlandés dijo: "Me siento bien, pero por ahora no hay nada nuevo, y no estoy preocupado por eso. Quiero seguir jugando y continuar con lo que hago. Si renuevo mi contrato, sería estupendo, y si no ocurre, me iré a otro club".

Estas palabras reflejan la incertidumbre que rodea el futuro del capitán del Liverpool, pues no parece que la dirección del club inglés esté tratando la renovación de su contrato como una prioridad urgente, a pesar de la gran importancia que tiene dentro del equipo. El contrato de Van Dijk finaliza el 30 de junio de 2027, lo que significa que podrá negociar y firmar con cualquier otro club a partir del 1 de enero de 2027, de acuerdo con la normativa de fichajes.

"Calciomercato" considera que la dirección del Liverpool no siente la necesidad de resolver con urgencia el futuro del defensa de 35 años el próximo mes de julio, ya que tiene otros asuntos sobre la mesa de negociaciones, entre ellos el futuro de Dominik Szoboszlai, que representa uno de los elementos importantes en el proyecto del equipo.

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A pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su carrera, Van Dijk sigue ofreciendo un nivel destacado, tras haber disputado 15 partidos durante la primera mitad de la temporada en las distintas competiciones, ya sea en la Premier League, la Champions League o la Copa de la Liga. Además, su estado físico parece alentador, un factor que recibe especial atención por parte de la dirección del Liverpool a la hora de evaluar el futuro del jugador, teniendo en cuenta los problemas físicos que afectaron a su trayectoria en etapas anteriores.

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Por su parte, Gerry Cardinale no oculta su entusiasmo por la idea de fichar al capitán de la selección neerlandesa, pues cree que su presencia en el Milan podría aportar a la línea defensiva lo que Modric sumó al centro del campo y al vestuario desde que se unió al equipo.

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No se trata únicamente de las cualidades defensivas de Van Dijk y de su gran experiencia en los campos europeos, sino también de su personalidad de líder y de su capacidad para guiar a los jugadores más jóvenes, además de poseer el carisma necesario para devolver la disciplina y la confianza a la defensa del Rossoneri. El club italiano confía en que el defensa neerlandés represente una pieza fundamental para un proyecto más ambicioso, especialmente con su aspiración de recuperar su lugar entre los grandes del continente.

El Milan no espera hasta el verano para resolver sus problemas defensivos, ya que planea fichar a un nuevo defensa durante el mercado de invierno en enero, con los nombres de Gonçalo Inácio, jugador del Sporting de Lisboa, y Mamadou Sylla, defensa del Union Saint-Gilloise, entre las opciones barajadas.

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Pero los planes del club podrían cambiar el próximo verano, si surge una oportunidad real de fichar a Van Dijk, que supondría un refuerzo de un nivel diferente, tanto en lo técnico como en lo que al liderazgo se refiere. El Milan aspira a regresar a la Champions League tras dos temporadas de ausencia en el torneo, algo que podría reforzar su capacidad para convencer al defensa neerlandés de emprender una nueva experiencia en la Serie A.

Turquía entra en los planes y los recuerdos de Maldini y Nesta

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El Milan no parece ser el único candidato a beneficiarse de una posible salida de Van Dijk del Liverpool, ya que los grandes clubes turcos, encabezados por el Galatasaray y el Fenerbahçe, cuentan con la capacidad económica para presentar una oferta tentadora al defensa neerlandés, además del seguimiento del Trabzonspor, que cuenta con la estrella egipcia Mohamed Salah.

Aun así, los dirigentes del Milan apuestan por la admiración de Van Dijk hacia la historia del club italiano, después de que anteriormente hablara en términos positivos sobre las leyendas de la defensa Paolo Maldini y Alessandro Nesta, al afirmar: "Me encantaban Nesta y Maldini. El Milan era algo diferente". Son palabras que otorgan cierto optimismo al Rossoneri, aunque no representan necesariamente un indicio de que el jugador haya tomado su decisión.

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Por otro lado, el panorama dentro del Liverpool parece más complejo, pues sigue existiendo la convicción de la importancia de la continuidad de Van Dijk, tanto dentro como fuera del campo. Según lo publicado por el diario español "Mundo Deportivo", Andoni Iraola, actual entrenador del Liverpool, junto a varios dirigentes del club, consideran que el equipo todavía necesita a su capitán neerlandés.

Asimismo, Iraola se mostró muy satisfecho con lo que aporta Van Dijk dentro del vestuario, al considerar que su papel va más allá de las tareas defensivas, dado su claro impacto sobre sus compañeros y su capacidad para liderar al grupo en los momentos difíciles.

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Entre el deseo del Liverpool de retener a uno de los pilares más importantes del equipo y la ambición del Milan de atraer a un capitán de talla mundial que devuelva el prestigio a su defensa, el futuro de Van Dijk permanece abierto a todas las posibilidades. Y si el silencio de la dirección del Liverpool se prolonga durante los próximos meses, el Rossoneri podría encontrar la oportunidad que tanto esperó para convertir el sueño de Cardinale en un fichaje real.