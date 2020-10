El futuro de Sebastián Villa en Boca: contrato, ofertas y rumores de mercado

Fue una de las figuras del equipo campeón, pero luego de la denuncia por violencia hacia su ya expareja, el colombiano tiene las horas contadas.

Sebastián Villa era un número puesto entre los titulares al mando de Miguel Ángel Russo. Brilló en la última Superliga, donde Boca se consagró campeón, y todo parecía indicar que se encaminaba como una de las grandes proyecciones para la Libertadores. Sin embargo, una denuncia por violencia de género, dejó trunca su carrera.

El lateral colombiano habría golpeado y maltratado a su ahora expareja, Daniela Cortés, quien representada por Fernando Burlando, un conocido abogado argentino, no dudó en hacer la denuncia policial. Boca, por su parte, asegura que hasta que no se expida la Justicia, el jugador no tendrá un lugar en la Primera del Xeneize.

Desde ese momento, las ofertas y rumores comenzaron a sonar y en Goal te las resumimos.

Más equipos

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO CON BOCA?

El extremo colombiano tiene contrato vigente con Boca hasta el 2023. En agosto de 2019 se mejoró su cláusula a 30 millones de dólares y recibió un aumento salarial considerable.

¿CUÁNTO VALE VILLA?

Boca compró el 70 por ciento de su pase en una cifra cercana a los 3.500.000 dólares. El jugador llegó de y en su momento definió esta oportunidad como "un paso muy importante" en su carrera deportiva.

CLÁUSULA DE RESCISIÓN

Sebastián Villa renovó su contrato con Boca hasta junio de 2023 y su cláusula de rescisión ascendió a 30 millones de dólares. pic.twitter.com/KSY2Uy0ola

— Boca De Mi Vida (desde 🏡) (@BocaDeMiVidaFM) August 9, 2019

RUMORES DE SALIDA

El artículo sigue a continuación

El futuro de Sebastián Villa en Boca es una verdadera incógnita desde el 28 de abril, día en el que Daniela Cortés decidió denunciarlo por violencia de género. Después de algunas polémicas declaraciones de Jorge Amor Ameal y Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, los directivos decidieron tomar una decisión con respecto a su futuro: hasta que no se expida la Justicia, el delantero no volverá a jugar en la Primera. Este viernes, tal como comunicó TyC Sports, Boca rechazó esta mañana una oferta por el colombiano proveniente de : lo querían a préstamo, pero no conformó a la dirigencia.

Por el delantero colombiano hubo sondeos desde , y para sacarlo a préstamo en las semanas posteriores al conflicto. Guillermo Barros Schelotto lo buscó para Los Ángeles Galaxy de la , Atlético Mineiro también pensó en él como refuerzo y el Sporting de Lisboa lo tentó al club argentino con un préstamo de 1 millón de euros por doce meses y un sueldo importantísimo para el colombiano y la respuesta fue no.

Otro que lo quiso fue Jorge Sampaoli para el Atlético Mineiro: 4 millones de dólares por el 50% del pase, también rechazado.