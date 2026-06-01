El futuro de Robin van Persie es muy incierto tras las declaraciones de Rigaux y Eenhoorn

El futuro de Robin van Persie en el Feyenoord sigue incierto. El nuevo director técnico, Dévy Rigaux, rehusó confirmar el lunes por la tarde, en una rueda de prensa, si Van Persie seguirá como entrenador.

El lunes por la tarde se presentó en De Kuip a Robert Eenhoorn como director general y a Rigaux como director técnico.

En la sala de prensa se preguntó por el futuro del técnico, pero Rigaux no dio detalles: «Primero analizaremos la temporada pasada y luego tomaremos una decisión».

«Nos tomaremos nuestro tiempo; no hay plazo fijo. Decidiremos cuando tengamos claro el rumbo», añadió.

Unahoorn coincidió: «Aún pasará un tiempo antes de decidir».

Van Persie lleva año y medio como técnico del club y la temporada pasada terminó segundo, lejos del PSV.